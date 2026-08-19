نخستین جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت میراث فرهنگی برگزار شد

سید عباس مصطفوی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، با اشاره به اقدامات مؤثر این وزارتخانه در جریان جنگ رمضان، از تدبیر مقام عالی وزارت برای راه‌اندازی کمیته پدافند غیرعامل قدردانی کرد و گفت: مطالعه، تطبیق، بومی‌سازی و اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید حفاظت و حراست از حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شرایط بحران به‌صورت جدی دنبال شود.

او تأکید کرد: تمامی اقدامات سازمانی در حوزه پدافند غیرعامل باید از طریق دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل وزارتخانه برنامه‌ریزی و پیگیری شود.

مهدی اکبری بکرآباد، عضو و مسئول علمی و پژوهشی کمیته پدافند غیرعامل نیز گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این حوزه در وزارت میراث فرهنگی از سال ۱۳۸۹ تاکنون ارائه کرد. این گزارش شامل اقدامات عملیاتی و اجرایی، آموزش‌های عمومی و تخصصی و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و ترویجی بود.او با اشاره به برگزاری آموزش‌های عمومی برای کارکنان و سه دوره تخصصی برای مدیران و کارشناسان ستادی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی سازمان پدافند غیرعامل، عملکرد وزارت میراث فرهنگی در این بخش در زمره عملکردهای برتر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

اکبری بکرآباد همچنین از برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری دوره‌های تخصصی در استان‌ها تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این دوره‌ها با استفاده از استادان سازمان پدافند غیرعامل و در دو بخش نظری و میدانی برگزار خواهد شد تا توانمندی‌های سازمانی در حوزه پدافند غیرعامل ارتقا یابد.

بهروز ندائی، معاون وزیر و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت میراث فرهنگی نیز با اشاره به ساختارهای پدافند غیرعامل در سایر وزارتخانه‌ها، بر ضرورت طراحی ساختاری منسجم و تعیین برنامه‌های معاونت‌های تخصصی در سطوح ملی و استانی تأکید کرد.او با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل گفت: ضروری است با مطالعه و آسیب‌شناسی، اولویت‌های اقدامات آتی و راهکارهای مورد نیاز در حوزه‌های عمومی و تخصصی مشخص شود. همچنین در طراحی و جانمایی پروژه‌های آتی، به‌ویژه در ساخت موزه‌ها، باید الزامات امنیتی و حفاظتی اشیا و اماکن از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت میراث فرهنگی همچنین درباره بازگشایی موزه‌های کشور در شرایط فعلی اظهار کرد: بازگشایی موزه‌ها باید پس از تدوین و ارائه گزارش توجیهی از سوی اداره‌کل موزه‌ها و اخذ نظر مراجع نظارتی، در جلسه آتی کمیته بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

ندائی همچنین بر ضرورت تعیین فرآیند مشخص برای مدیریت وضعیت گردشگران خارجی در شرایط خاص تأکید کرد و گفت: در شرایط بحرانی و زمان جنگ باید فرآیند مشخصی برای تعیین تکلیف گردشگران خارجی تدوین و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود.سردار قاسمی، مشاور وزیر در امور ایثارگران، نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل، استفاده از نماد «سپر آبی» در موزه‌ها، بناها و سایت‌های تاریخی را به‌عنوان یکی از الگوهای مناسب حفاظتی در جریان جنگ رمضان مورد توجه قرار داد و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش مصونیت آثار فرهنگی مؤثر باشد.

در ادامه این نشست، حاضران با تأکید بر اهمیت و جایگاه آثار تاریخی و فرهنگی کشور، بر ضرورت تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کردند.در این نشست همچنین با اشاره به اینکه برخی آثار ارزشمند تاریخی از جمله مجموعه تخت‌جمشید، بازار بزرگ تبریز و سی‌وسه‌پل اصفهان دارای جایگزین نیستند، تأکید شد هرگونه آسیب به این آثار می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر برای هویت فرهنگی کشور به همراه داشته باشد. بر همین اساس، شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط حساس در حوزه‌های تخصصی وزارتخانه و تدوین الزامات پدافند غیرعامل متناسب با هر بخش، از جمله موزه‌ها، پایگاه‌های میراث فرهنگی و سایر مراکز مرتبط، ضروری اعلام شد.

در پایان مقرر شد ضمن اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل، تدوین سند راهبردی، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های مرتبط، تشکیل کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز و توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، تمامی اقدامات لازم در سطوح مختلف برنامه‌ریزی، اجرایی و نظارتی از طریق دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل وزارت میراث فرهنگی پیگیری و عملیاتی شود.