عکاسها میتوانند از تسهیلات «فرهنگکارت» استفاده کنند
به مناسبت روز عکاس، موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر امکان بهرهمندی از تسهیلات این موسسه را برای عکسها فراهم کرد.
به گزارش ایلنا، سیدصادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با تبریک فرارسیدن ۲۸ مرداد، روز عکاس، از فراهم شدن امکان بهرهمندی عکاسان از تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی طرح «فرهنگکارت» خبر داد.
او با اشاره به اهمیت جایگاه عکاسان در زیستبوم فرهنگ و هنر کشور گفت: عکاسان واجد شرایط میتوانند با ارائه مدرک معتبر دال بر فعالیت حرفهای در حوزه عکاسی از تسهیلات فرهنگکارت بهرهمند شوند.
پژمان در پایان در خصوص مهمترین مزیت وام فرهنگ افزود: متقاضیان این تسهیلات را بدون سپرده گذاری، ضامن و کاملا غیرحضوری دریافت میکنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت درخواست، عکاسان میتوانند با شمارههای تماس مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ارتباط برقرار کنند.