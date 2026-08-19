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اردبیل از سوم تا ششم شهریورماه میزبان صنعتگران ایران است

اردبیل از سوم تا ششم شهریورماه میزبان صنعتگران ایران است
کد خبر : 1827935
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به انتشار پوستر شانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل، گفت: اردبیل از سوم تا ششم شهریورماه میزبان هنرمندان صنایع‌دستی از سراسر کشور خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری با اشاره به انتشار پوستر شانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل، گفت: اردبیل از سوم تا ششم شهریورماه میزبان هنرمندان صنایع‌دستی از سراسر کشور خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این نمایشگاه با قدمت ۱۶ دوره یکی از نمایشگاه‌های مورد توجه هنرمندان صنایع‌دستی کشور است و مطابق هرساله صنعتگرانی از سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل اعلام آمادگی کرده‌اند.

او تاکید کرد: نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل برگزار خواهد شد و هرروز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ علاقه‌مندان می‌توانند از غرفه‌های حاضر در این نمایشگاه بازدید کنند.

جباری ادامه داد: برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی اردبیل در فصل تابستان با توجه به رونق گردشگری استان در این فصل، امکان بازدید گردشگران از نمایشگاه را فراهم می‌کند و امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و فعالان حوزه صنایع‌دستی اطلاع‌رسانی مناسبی برای بازدید گردشگران و اهالی استان از این نمایشگاه انجام شود.

 

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