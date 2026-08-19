«تاکسی» سریال جدید نمایش خانگی با اقتباس از کتاب سروش صحت
گاهی برای شنیدن یک قصه لازم نیست مسیر زیادی را بروید؛ فقط باید سوار تاکسی شوید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم شیدا، «تاکسی» میکروسریال ۱۲ قسمتی جدید این پلتفرم است؛ مجموعهای اپیزودیک که قرار است قصههای کوتاه و آدمهای عجیبوغریب و آشنا را از صندلیهای تاکسی به قاب تصویر بیاورد.
این سریال اقتباسیست از «تاکسیسواری» سروش صحت؛ کتابی که بیش از ۵۰ بار تجدید چاپ شده و حالا مسیرش را از کتابفروشی به قاب تصویر تغییر داده. هر اپیزود، ژانر و مقصد خودش را دارد؛ روایتهایی از آدمها و لحظههای روزمره که کوتاهاند اما تا مدتها بعد از پیاده شدن، در ذهن میمانند.
پشت این پروژه، سهگانهایست از صحت نویسنده کتاب و فیلمنامه، مجید صالحی تهیهکننده و علی مصفا مشاور هنری— ترکیبی که میکروفیکشن را از کاغذ به تصویر رسانده. فیلمنامه را صحت و ایمان صفایی نوشتهاند و کارگردانی برعهده حسن نوری است.
«تاکسی»پاییز ۱۴۰۵ از شیدا پخش میشود؛ گاهی یک تاکسی، چند مسافر و چند دقیقه، برای یک داستان خوب کافی است.