به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان، نشست هماهنگی همکاری در برگزاری رویدادهای موسیقی و هنرهای تجسمی با حضور جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری برگزار شد.

در این نشست، احمد حسین فتایی، مشاور اجرایی معاونت امور هنری، حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی، صدرا یوسفی، معاون مدیرکل هنرهای تجسمی و اسحاق شکری، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، حضور داشتند و درباره زمینه‌های همکاری مشترک و نحوه برگزاری رویدادهای هنری در استان کرمان گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

در این جلسه، ظرفیت‌های استان کرمان برای میزبانی و برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی حوزه موسیقی و هنرهای تجسمی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجرایی استان تأکید شد.

همچنین عنوان شد که دوسالانه نقاشی ایران و جشنواره موسیقی نواحی ایران با همکاری استان کرمان برگزار خواهند شد و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این دو رویداد در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه این نشست، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان و همراهی و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری برای برگزاری مطلوب این رویدادها تأکید شد. همچنین مقرر شد تمام توان دفاتر و مجموعه‌های زیرمجموعه معاونت امور هنری برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویدادهای هنری و تقویت همکاری با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به کار گرفته شود.

این همکاری در راستای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان، زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان در رویدادهای مهم کشور خواهد بود و می‌تواند به تقویت جایگاه کرمان در عرصه هنرهای تجسمی و موسیقی، به‌ویژه موسیقی نواحی، کمک کند.

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