خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کرمان برای میزبانی رویدادهای ملی بررسی شد

ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کرمان برای میزبانی رویدادهای ملی بررسی شد
کد خبر : 1827924
لینک کوتاه کپی شد.

در نشست هماهنگی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، زمینه‌های همکاری برای برگزاری رویدادهای مهم موسیقی و هنرهای تجسمی در این استان بررسی و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویدادهای هنری تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان، نشست هماهنگی همکاری در برگزاری رویدادهای موسیقی و هنرهای تجسمی با حضور جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری برگزار شد. 

در این نشست، احمد حسین فتایی، مشاور اجرایی معاونت امور هنری، حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی، صدرا یوسفی، معاون مدیرکل هنرهای تجسمی و اسحاق شکری، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، حضور داشتند و درباره زمینه‌های همکاری مشترک و نحوه برگزاری رویدادهای هنری در استان کرمان گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. 

در این جلسه، ظرفیت‌های استان کرمان برای میزبانی و برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی حوزه موسیقی و هنرهای تجسمی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجرایی استان تأکید شد. 

همچنین عنوان شد که دوسالانه نقاشی ایران و جشنواره موسیقی نواحی ایران با همکاری استان کرمان برگزار خواهند شد و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این دو رویداد در دستور کار قرار گرفت. 

در ادامه این نشست، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان و همراهی و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری برای برگزاری مطلوب این رویدادها تأکید شد. همچنین مقرر شد تمام توان دفاتر و مجموعه‌های زیرمجموعه معاونت امور هنری برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویدادهای هنری و تقویت همکاری با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به کار گرفته شود. 

این همکاری در راستای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان، زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان در رویدادهای مهم کشور خواهد بود و می‌تواند به تقویت جایگاه کرمان در عرصه هنرهای تجسمی و موسیقی، به‌ویژه موسیقی نواحی، کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز