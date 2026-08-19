به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با همکاری میز مطالعات ایران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد و گروه پژوهشی مطالعات میان‌فرهنگی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این نشست را برگزار می‌کند.

موضوع این نشست هویت ایرانی به روایت داریوش شایگان بر اساس کتاب هویت چهل تکه و تفکر سیار است که مقصود فراستخواه، استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مالک شجاعی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، مهدی فلاح، پژوهشگر فلسفه سخنرانی خواهند داشت و دبیر نشست سعید صالحیان است.

خانه کتاب دانشگاه به نشانی خیابان ۱۶ آذر، نبش خ ادوارد براون، خانه کتاب دانشگاه محل نشست حضوری و لینک‌های https://www.roytab.ir/w/d/1898 و https://meet.google.com/hcs-jppp-hjw برای حضور مجازی علاقه‌مندان شرکت در این نشست تخصصی است.

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران سلسله نشست‌‌های ایران‌شناخت را با هدف معرفی و بررسی کتاب‌ها و افراد مؤثر در داخل و خارج کشور که از ابعاد مختلف به موضوع ایران و اندیشه ایرانی پرداخته‌ و نقش ویژه‌ای در معرفی ایران در جهان داشته‌اند. برگزار می‌کند.

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