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برگزاری سومین نشست ایران‌شناخت با موضوع «هویت ایرانی به روایت داریوش شایگان»

برگزاری سومین نشست ایران‌شناخت با موضوع «هویت ایرانی به روایت داریوش شایگان»
کد خبر : 1827857
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سومین نشست ایران‌شناخت با موضوع هویت ایرانی به روایت داریوش شایگان دوشنبه 2 شهریور ساعت 16 در محل خانه کتاب دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران،  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با همکاری میز مطالعات ایران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد و گروه پژوهشی مطالعات میان‌فرهنگی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این نشست را برگزار می‌کند.

موضوع این نشست هویت ایرانی به روایت داریوش شایگان بر اساس کتاب هویت چهل تکه و تفکر سیار است که مقصود فراستخواه، استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مالک شجاعی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، مهدی فلاح، پژوهشگر فلسفه سخنرانی خواهند داشت و دبیر نشست سعید  صالحیان است.

خانه کتاب دانشگاه  به نشانی خیابان ۱۶ آذر، نبش خ ادوارد براون، خانه کتاب دانشگاه محل نشست حضوری و لینک‌های  https://www.roytab.ir/w/d/1898 و  https://meet.google.com/hcs-jppp-hjw برای حضور مجازی علاقه‌مندان شرکت در این نشست تخصصی است.

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران سلسله نشست‌‌های ایران‌شناخت را با هدف معرفی و بررسی کتاب‌ها و افراد مؤثر در داخل و خارج کشور که از ابعاد مختلف به موضوع ایران و اندیشه ایرانی پرداخته‌ و نقش ویژه‌ای در معرفی ایران در جهان داشته‌اند. برگزار می‌کند.

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