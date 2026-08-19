عکسی خاطرانگیر از عنایت بخشی و رضا رویگری در پشت صحنه «شاهنقش»
علی قائممقامی تهیه کننده سینما در صفحه شخصی در فضای مجازی عکسی از پشت صحنه فیلم شاه نقش منتشر کرده است.
به گزارش ایلنا، علی قائممقامی تهیه کننده سینما در صفحه شخصی در فضای مجازی عکسی از پشت صحنه فیلم شاه نقش منتشر کرده است که زنده یاد عنایت بخشی و زنده یاد رضا رویگری به همراه شاهد احمدلو، بهرنگ علوی و خودش حضور دارند.
فیلم شاه نقش به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیهکنندگی علی قائممقامی در سال ۱۴۰۳ تولید شده است.
مرحوم عنایت بخشی برای بازی در شاه نقش، دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را از چهل و سومین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.