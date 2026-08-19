به گزارش ایلنا، علی قائم‌مقامی تهیه کننده سینما در صفحه شخصی در فضای مجازی عکسی از پشت صحنه فیلم شاه نقش منتشر کرده است که زنده یاد عنایت بخشی و زنده یاد رضا رویگری به همراه شاهد احمدلو، بهرنگ علوی و خودش حضور دارند.

فیلم شاه نقش به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در سال ۱۴۰۳ تولید شده است.

مرحوم عنایت بخشی برای بازی در شاه نقش، دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را از چهل و سومین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.

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