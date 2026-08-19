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محمد نادری با «نسخه آزمایشی» به تلویزیون می‌آید

محمد نادری با «نسخه آزمایشی» به تلویزیون می‌آید
کد خبر : 1827766
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محمد نادری با حضور در سریال «نسخه آزمایشی» به جمع بازیگران این مجموعه پیوسته و نقش «رضا» را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که یکی از نقش‌های اصلی داستان است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، نادری که پیش از این در مجموعه‌هایی همچون «لیسانسه‌ها»، «شمعدونی»، «در حاشیه» و «دودکش» به ایفای نقش پرداخته، در «نسخه آزمایشی» در کنار هومن برق‌نورد حضور دارد.

این سریال به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی سید مسعود اطیابی، در مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.

 

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