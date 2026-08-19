به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، نادری که پیش از این در مجموعه‌هایی همچون «لیسانسه‌ها»، «شمعدونی»، «در حاشیه» و «دودکش» به ایفای نقش پرداخته، در «نسخه آزمایشی» در کنار هومن برق‌نورد حضور دارد.

این سریال به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی سید مسعود اطیابی، در مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.