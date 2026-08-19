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بزرگداشت قاسم زارع در فرهنگسرای ارسباران

بزرگداشت قاسم زارع در فرهنگسرای ارسباران
کد خبر : 1827760
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آئین بزرگداشت «قاسم زارع» هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آئین بزرگداشت قاسم زارع هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۹ با همکاری شبکه مستند و بانک ملی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این برنامه که با حضور خانواده زارع، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر تئاتر و سینما برگزار می‌شود، از فعالیت‌های هنری قاسم زارع در طول سالیان متمادی تجلیل به عمل خواهد آمد.

محمد چرمشیر، ایرج راد و جمعی از چهره‌های هنری سخنرانان این مراسم بزرگداشت هستند.

همچنین فیلم مستند «عکس‌های بدون قاب» به کارگردانی شهره سلطانی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی که به زندگی قاسم زارع پرداخته است، نیز اکران خواهد شد.

حضور در این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد است و برای شرکت در آن می‌توانند در تاریخ یاد شده به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

 

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