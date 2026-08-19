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آغاز اکران آنلاین مستند «شیون کُلیائی» در هنروتجربه

آغاز اکران آنلاین مستند «شیون کُلیائی» در هنروتجربه
کد خبر : 1827758
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اکران آنلاین مستند «شیون کُلیائی» ساخته زانیار عزیزی، در گروه سینمایی هنرو تجربه و از طریق پلتفرم هاشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم مستند سینمایی «شیون کُلیائی» ساخته زانیار عزیزی نگاهی به منطقه کُلیائی در استان کرمانشاه دارد؛ منطقه‌ای که از نظر تاریخ، فرهنگ و هنر موسیقی، پیشینه‌ای غنی و منحصربه‌فردی دارد.

 

 این مستند با تمرکز بر موسیقی فولکلور، تاریخ و آیین‌های این خطه از ایران، تلاش می‌کند بخشی از فرهنگ و میراث موسیقایی منطقه کُلیائی را ثبت و روایت کند.

 «شیون کُلیائی» از ساعت ۱۷ چهارشنبه ۲۸ مردادماه در بخش اکران هنر و تجربه پلتفرم هاشور در دسترس علاقه‌مندان سینمای مستند قرار می‌گیرد.

 این فیلم پیش‌ازاین در قالب اکران سینمایی گروه «هنر و تجربه» به‌نمایش‌درآمده و اکران آنلاین آن در هاشور، ادامه مسیرنمایش این مستند برای مخاطبان سراسر کشور است.

 عوامل این مستند عبارت‌اند از: تهیه‌کننده و کارگردان: زانیار عزیزی، تصویربردار: زانیار عزیزی، وحید بیوته و سعید سلطانی، تدوینگر: زانیار عزیزی، صدابردار: زانیار عزیزی, نادر تاج‌آبادی, کیومرث سبحانی، صداگذار: رامین ابوالصدق

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