سیدعباس صالحی:
شورای فرهنگ عمومی جایگاه ستادی برای همافزاییها ایجاد کند
وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: این شورا باید جایگاه ستادی برای ایجاد همافزاییها باشد، در غیراینصورت هر دستگاه، وظایف و مأموریتهای خودش را انجام میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی سهشنبه(۲۷ مردادماه) در هشتصد و پنجاه و ششمین شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن تبریک به مناسبت سالروز ورود آزادگان به کشور و گرامیداشت اربعین تدفین قائد شهید با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون وزارت ورزش و جوانان و مدیرکل حوزه ورزش همگانی این وزارتخانه اظهار کرد: این گزارش نشان میدهد که در سه بُعد، وزارت ورزش و جوانان به موضوع ورزش همگانی توجه جدی داشتهاند.
وی گفت: نخست، اهتمام رویکردی است که تلاش میکند ورزش همگانی را در کنار ورزش قهرمانی ارتقا دهد. دوم، اهتمام برنامهای که در قالب برنامه و افق ۱۴۱۰ مسیر حرکت را برای خود تعریف کرده است و سوم، اهتمام عملیاتی که در گزارش اقدامات انجامشده خود را نشان میدهد.
صالحی افزود: از همین سه زاویه میتوان یک نهاد را شناخت و ارزیابی کرد؛ رویکرد نسبت به موضوع، برنامههای تعریف شده و اقدامات عملیاتی.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مولفه ارتباطات بیندستگاهی، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی با این نگاه شکل گرفته است که نهادهای مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد و دریابیم چگونه میتوانیم در حوزههایی که برای کشور مهم است، مورد تأکید اسناد بالادستی قرار دارد و نسبت به آنها دغدغه داریم، همافزایی ایجاد کنیم.
وی گفت: برخلاف همه تلاشهایی که تاکنون صورت گرفته (و بحمدالله هم کم نبوده است) هنوز فاصلهای با نقطه مطلوب و قله مورد نظر داریم؛ طبیعتاً همین فاصله باید موجب ایجاد عزم، اراده و همت مضاعف شود.
صالحی با بیان اینکه تلاشهای انجامشده را دستکم نمیگیریم، افزود: در این راستا در موضوع ورزش همگانی پیشنهاداتی میتوان مطرح کرد؛ اول اینکه در موضوع ارتباطات بیندستگاهی، حداقل دستگاههای اصلی و مکمل ورزش همگانی را در یک مجموعه مشخص گرد هم بیاوریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: خوب است در گام نخست، مثلا در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی وزارت ورزش و پنج یا هفت نهاد اصلی مشخص شوند و بررسی کنیم که در این حوزه، چه اقداماتی تاکنون انجام گرفته و اکنون در چه نقطهای قرار داریم. پس از آن در گام دوم دستگاههای بعدی وارد شوند.
وی با تاکید براینکه این همکاری باید سریعتر شکل بگیرد و به یک تفاهم عملیاتی برسیم، گفت: لازم است دستگاههای منتخب در حوزه اماکن و زیرساختها و نیز فرصتهای در اختیار با یکدیگر تفاهم و تعامل کنند که در حوزه ورزش همگانی چه همکاری عملیاتی میتوانند داشته باشند.
صالحی اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی با این نگاه شکل گرفته که دستگاهها، سرمایهها و ظرفیتهای خود را روی هم بگذارند و از ترکیب آنها ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه این نگاه باید به استانها نیز تسری یابد، گفت: مرحله دوم به امتداد استانی این مجموعه مربوط میشود که باید بهصورت جدی مورد تاکید قرار گیرند؛ چراکه گاهی در سطح ملی، به برخی ظرفیتهای ویژه استانها آنگونه که باید توجه نمیشود این درحالی است که استانها هم ظرفیتهای منحصربهفردی دارند.
وی افزود: بر همین اساس اگر در سطح ملی ۶ یا هفت دستگاه اصلی را شناسایی میکنیم در هر استان نیز دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان میتواند با همین نگاه با مجموعههای موثر در ورزش همگانی ارتباط برقرار کند.
صالحی بیان کرد: نکته سوم این است که ما به پژوهشهای پایه در حوزه ورزش همگانی نیاز داریم و اگر پژوهشهای مناسبی انجام شده است این مطالعات میتواند به اصلاح سند و بهبود اقدامات اجرایی کمک کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد ارزیابیهای روندی است؛ در برنامهای که افق آن تا سال ۱۴۱۰ تعریف شده باید شاخصهای مبنا مشخص شوند تا بتوانیم در ادامه مسیر میزان پیشرفت را با آنها پایش و ارزیابی کنیم.
سهم شورای فرهنگ عمومی در توسعه ورزش همگانی مشخص شود
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی اظهار کرد: ورزش همگانی دارای کارکردهای مهمی در حوزه سلامت و بهداشت، فرهنگ و مسائل اجتماعی است و باید بهعنوان یکی از اولویتهای مهم کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به بازدید خود از ۴۳ فدراسیون ورزشی و برگزاری جلسات با مسئولان این فدراسیونها افزود: از ۴۳ فدراسیون ورزشی بازدید کرده و در جلسات آنها حضور داشتهام و از نزدیک شاهد اقدامات و فعالیتهای انجامشده در حوزه ورزش بودهام. شهادت میدهم که وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم از جمله وزارتخانههای برتر است.
خسروپناه افزود: سیاستها و رویکردهای ورزشی در این دوره حفظ شده و اصول در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اقدامات به شکل میدانی و عملیاتی دنبال میشود و از ظرفیت ستادها و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به نحو مطلوب استفاده میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار ورزش همگانی اظهار کرد: ورزش همگانی نیازمند توجه جدیتر و حتی ایجاد یک ساختار مستقل مانند برخی فدراسیونهای دیگر است. همه فدراسیونها نباید صرفاً با هدف قهرمانی فعالیت کنند و ورزش همگانی باید همانند ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: ورزش همگانی زمینهساز ورزش قهرمانی است و باید آن را تقویت کنیم تا زمینه شکلگیری و رشد ورزش قهرمانی نیز فراهم شود. ورزش قهرمانی نیز باید در راستای توسعه ورزش همگانی حرکت کند.
خسروپناه با اشاره به اجرای برنامههای ورزش همگانی در مناطق محروم افزود: توسعه ورزش همگانی در این مناطق میتواند موجب نشاط اجتماعی شود و این اقدامات از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با تاکید بر نقش شوراهای فرهنگ عمومی استانها در این زمینه اظهار کرد: اگر بخواهیم در توسعه ورزش همگانی موفق باشیم، شوراهای فرهنگ عمومی استانها نیز باید به صورت جدی پای کار بیایند و سهم این شوراها در توسعه ورزش همگانی باید مشخص شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نباید موضوع ورزش همگانی را صرفاً در حد گزارشهای اداری ببینیم. باید مشخص شود صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاهها و سایر دستگاهها چه میزان از ظرفیت و زمان خود را به این موضوع اختصاص دادهاند.
خسروپناه همچنین بر استفاده از ظرفیتهای علمی و فرهنگی برای ترویج ورزش همگانی تأکید کرد و افزود: حتی سخنرانان، چهرههای علمی و فرهنگی و حوزههای علمیه نیز باید برای معرفی و ترویج ورزش همگانی وقت اختصاص دهند و مردم را به انجام فعالیتهای ورزشی تشویق کنند.
وی با اشاره به آمارهای مربوط به بیماریها و مرگومیر اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود، در مرز بحران قرار داریم و برای خارج شدن از این بحران باید ورزش همگانی را در اولویت قرار دهیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرد: کمیتهای برای بررسی میدانی وضعیت ورزش همگانی تشکیل شود تا گزارش دقیق و مبتنی بر دادههای واقعی تهیه شود و این موضوع بهعنوان یک دغدغه و اولویت اصلی مورد پیگیری قرار گیرد.
ارائه گزارش برنامه ملی ورزش مردم تا افق ۱۴۱۰
در ادامه این جلسه، گزارشی از اقدامات وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش همگانی و اجرای برنامه ملی ورزش مردم تا افق ۱۴۱۰ از سوی دفتر توسعه ورزش همگانی ارائه شد.
در این گزارش، مشکلات مربوط به زیرساختهای توسعه ورزش همگانی و همچنین ضرورت افزایش آگاهی جامعه نسبت به فواید ورزش مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تقویت فرهنگ ورزش و تلاش مضاعف برای آگاهیبخشی در میان آحاد جامعه تأکید شد.
بر اساس این برنامه، هدفگذاری شده است در یک برنامه میانمدت و بلندمدت، جهش قابل توجهی در میزان مشارکت مردم در ورزش همگانی ایجاد شود و ورزش بهعنوان فعالیتی آسان، ارزان و در دسترس در زندگی روزمره مردم نهادینه شود.
سلامت جامعه و پیشگیری از بیماریها از محورهای اصلی این برنامه عنوان شد. همچنین مطالعات تطبیقی و بینالمللی انجامشده در این حوزه، بهمنظور ارتقای برنامهها، توسعه آموزشها و زیرساختها، تدوین برنامههای لازم و تأمین منابع مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس برنامه ملی ورزش مردم تا افق ۱۴۱۰، هدفگذاری شده است ۴۰ درصد از جمعیت حدود ۹۰ میلیونی کشور تحت تأثیر این برنامه قرار گیرند.
تحقق عدالت ورزشی، اصلاح سبک زندگی و ارتقای سلامت جامعه از دیگر اهداف مهم این برنامه اعلام شد و در آن، ورزش به عنوان یک نیاز روزانه و محور فعالیتهای عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده از فناوریهای نوین، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی، تدوین نقشه راه، بررسی برنامهها توسط استادان دانشگاه و توجه به ابعاد اقتصادی توسعه ورزش همگانی نیز از دیگر محورهای این برنامه است.
پیشنهادهای اعضای شورای فرهنگ عمومی برای توسعه ورزش همگانی
در ادامه، اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور پیشنهادهایی برای تقویت و توسعه ورزش همگانی مطرح کردند که از جمله آنها میتوان به قرار گرفتن ورزش همگانی در اولویت اصلی سیاستگذاریها، تقویت دادهها و ارزیابیهای سیاستی و تعیین متولی مشخص برای فعالیت بدنی اشاره کرد.
توجه ویژه به ظرفیت مدارس، مساجد و محلهها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایهگذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، اهمیت دادن به ورزش خانگی، فرهنگسازی و ایجاد انگیزه و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه ورزش همگانی از دیگر پیشنهادهای مطرحشده بود.
همچنین بر آموزش و توانمندسازی، افزایش دسترسپذیری، ایجاد مشارکت پایدار، همافزایی بیندستگاهی، ارزیابی مستمر اسناد و برنامههای تدوینشده و هدایت منابع و تسهیلات بانکی به حوزه ورزش تأکید شد.
اعضای شورای فرهنگ عمومی همچنین بر تقویت نقش صدا و سیما به عنوان یکی از محورهای اصلی فرهنگسازی، توجه به پژوهشهای پایه و ارزیابیهای روندی و استفاده از شاخصهای مبنا تأکید کردند.
در این جلسه تاکید شد که ورزش همگانی نباید صرفاً به یک عادت فردی محدود شود، بلکه باید به یک باور اجتماعی تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای فرهنگی، آموزشی، رسانهای، اجتماعی و ورزشی کشور است.
هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با دبیری قادر آشنا و حضور سایر اعضای شورا، سهشنبه (۲۷ مرداد) در محل جلسات ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه سند برنامه «ترویج فرهنگ ورزش همگانی» توسط نمایندگات وزارت ورزش و جوانان و تصمیمگیری در مورد «پیشنهادات نامگذاری رخدادهای شاخص جنگ اخیر» در دستور کار هشتصد و پنجاه و ششمین شورای فرهنگ عمومی کشور قرار داشت و اعضا به بحث و تبادل نظر در مورد آنها پرداختند.