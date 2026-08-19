«فاجعه» نامزد جایزه طلایی جشنواره جهانی فیلم کلکته

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند ایرانی «فاجعه» (Disaster) ساخته سعید نبی و مریم خدیوی نامزد دریافت جایزه بهترین مستند پنجمین دوره جشنواره جهانی فیلم کلکته (World Film Festival Kolkata) شد.

این فیلم در دومین حضور بین المللی خود برای دریافت جایزه طلایی هاریسادان داسگوپتا (Harisadhan Dasgupta Golden Award)، جایزه اصلی بهترین مستند جشنواره، با آثار منتخب بین‌المللی رقابت خواهد کرد.

پنجمین دوره جشنواره جهانی فیلم کلکته از ۸ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵) در کلکته هند برگزار می‌ شود.

جوایز رقابتی جشنواره در سه بخش اصلی اهدا می‌شوند؛ جوایز طلایی و نقره‌ای برای فیلم‌های بلند داستانی، مستند و کوتاه داستانی.

«فاجعه» روایتی از بحران زیست‌ محیطی تالاب شادگان و تأثیر آن بر زندگی صیادان، دامداران و خانواده‌هایی است که نسل‌ها معیشت و هویتشان با این تالاب پیوند خورده است. این نامزدی، دومین حضور پیاپی نبی و خدیوی در رقابت مستند جشنواره کلکته است.

این دو فیلمساز در چهارمین دوره جشنواره در سال ۲۰۲۵ نیز با مستند «از یاد رفته» (Forgotten) در جمع نامزدهای بخش مستند قرار داشتند.

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