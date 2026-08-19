رونمایی از ۱۰۰ روایت صوتی رادیو ایران از اندیشه امام موسی صدر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، سیدمرتضی کاظمی‌دینان، مدیر رادیو ایران، در این مراسم با اشاره به روند شکل‌گیری مجموعه «مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر» گفت: در ابتدا بنا داشتیم این مجموعه را در ۴۰ قسمت تولید کنیم، اما در جریان کار و با توجه به ظرفیت و گستردگی اندیشه‌های امام موسی صدر، تصمیم گرفتیم تعداد قسمت‌ها را به ۱۰۰ برنامک افزایش دهیم تا این اثر جامع و ماندگار شود و امکان استفاده از آن در دیگر بخش‌های صدا و سیما نیز وجود داشته باشد.

وی با قدردانی از همراهی سیده حورا صدر در مسیر تولید این مجموعه افزود: دختر بزرگوار امام موسی صدر همواره در این مسیر همراه و مشوق ما بودند و این همراهی برای تولید اثری که بتواند بخشی از اندیشه‌های ایشان را به مخاطب امروز منتقل کند، بسیار ارزشمند بود.

اندیشه‌ای که امروز و با توجه به تحولات ایران و منطقه، بیش از گذشته اهمیت خود را نشان می‌دهد.

مدیر رادیو ایران با اشاره به نگاه دقیق امام موسی صدر به مسئله صهیونیسم اظهار کرد: امام موسی صدر در زمان خودش عمق و ماهیت جریان صهیونیسم را به‌خوبی می‌شناخت. ایشان از نزدیک با این جریان مواجه شد و و پایه گذار مقاومت ضد صهیونیستی در لبنان شد.

کاظمی‌دینان در پایان پیشنهاد کرد: امیدواریم صدا و سیما یک مجموعه نمایشی خوب و فاخر درباره امام موسی صدر که مایه افتخار ایرانی ها و جهان اسلام هستند، تولید کند و شخصیت، اندیشه و مبارزات ایشان را برای طیف گسترده‌تری از مخاطبان بویژه جوانان روایت کند.

مهدی آذرمکان، قائم‌مقام معاونت صدا، در ادامه مراسم با اشاره به رویکرد معاونت صدا در تولید برنامه‌های کوتاه گفت: ما در معاونت صدا تلاش می‌کنیم بر اساس نیاز مخاطب حرکت کنیم و در همین راستا نهضت تولید برنامه‌های کوتاه را راه‌اندازی کرده‌ایم. رونمایی از مجموعه «مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر» یکی از نتایج همین رویکرد است.

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی اندیشه امام موسی صدر گفت: امام موسی صدر زمانی درباره صهیونیسم و خطرات آن سخن می‌گفت که بسیاری از نشانه‌هایی که امروز با آنها مواجه هستیم، وجود نداشت. با این حال ایشان عمق ماجرا را می‌دیدند و نسبت به آینده نگاه دقیقی داشتند.

شریف لک‌زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در این مراسم با معرفی کتابچه‌ای درباره ابعاد دینی اندیشه امام موسی صدر گفت: در این کتابچه سه سخنرانی از امام موسی صدر درباره ابعاد دینی اندیشه ایشان معرفی شده است. این سخنرانی‌ها نشان می‌دهد که امام موسی صدر تا چه اندازه نسبت به خطرات صهیونیسم شناخت و حساسیت داشت.

وی افزود: وقتی سخنان امام موسی صدر را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم مسئله صهیونیسم برای ایشان صرفاً یک موضوع سیاسی نبود. ایشان ابعاد انسانی، تمدنی، دینی و اجتماعی این مسئله را نیز مورد توجه قرار می‌داد و نسبت به پیامدهای تمدنی گسترش صهیونیسم هشدار می‌داد.

سیده حورا صدر، دختر امام موسی صدر، نیز در این مراسم ضمن تشکر از مدیر رادیو ایران و دکتر شریف لک‌زایی و دکتر عادل پیغامی گفت: اندیشه‌های امام موسی صدر به واسطه تلاش این دوستان بیشتر معرفی شده است و این اتفاق برای ما ارزشمند است.

حورا صدر ادامه داد: امام موسی صدر نسبت به مسائل منطقه و خطراتی که می‌توانست آینده مردم را تحت تأثیر قرار دهد، نگاه دقیقی داشت و سخنان و آثار ایشان امروز نیز می‌تواند برای شناخت شرایط منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به آثار امام موسی صدر، تعدادی از کتاب‌ها و آثار ایشان را برای حاضران معرفی کرد و گفت: این آثار هر کدام بخشی از اندیشه ایشان را معرفی می‌کنند و برای شناخت نگاه امام موسی صدر به انسان، جامعه، وطن، کرامت و مسائل منطقه اهمیت دارند.

دختر امام موسی صدر در پایان گفت: حدود ۴۸ سال است که درگیر پرونده ربوده شدن امام موسی صدر هستیم و در این سال‌ها پیگیری‌های قضایی متعددی انجام داده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. امیدواریم روزی این موضوع حل شود و سرنوشت امام موسی صدر برای همگان روشن شود.

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