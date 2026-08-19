این تفاهم‌نامه با رویکرد بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی فرودگاه‌ها و با هدف شناسایی، احصا و فعال‌سازی اراضی و فضاهای متعلق به شرکت فرودگاه‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری، تفریحی و صنایع‌دستی منعقد شده است.

بر اساس این همکاری، ظرفیت‌های قابل واگذاری و بهره‌برداری در فرودگاه‌های کشور شناسایی و پس از بررسی‌های کارشناسی، در قالب بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران معرفی خواهد شد؛ رویکردی که می‌تواند با تبدیل ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده فرودگاهی به فرصت‌های اقتصادی، زمینه حضور مؤثرتر بخش‌خصوصی در زنجیره گردشگری و صنایع‌دستی را فراهم کند.

یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، بهره‌گیری از مشوق‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است؛ ظرفیتی که می‌تواند در کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی نقش مؤثری ایفا کند.

در چارچوب این همکاری، توسعه گردشگری هوایی و تفریحی نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، زمینه برای طراحی و اجرای فعالیت‌هایی از جمله بالن‌سواری، پروازهای تفریحی سبک و سایر خدمات و تجربه‌های نوین تفریحی و سرگرمی هوایی فراهم خواهد شد.

توسعه این بخش از گردشگری، علاوه بر ایجاد تنوع در محصولات و تجربه‌های گردشگری، می‌تواند به شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، افزایش جذابیت مقاصد، ایجاد فرصت‌های اشتغال تخصصی و تقویت پیوند میان زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و اقتصاد گردشگری منجر شود.

از دیگر محورهای مورد توجه در این تفاهم‌نامه، توسعه و عرضه محصولات و فعالیت‌های صنایع‌دستی در فضاهای فرودگاهی است؛ ظرفیتی که می‌تواند فرودگاه‌ها را به بستری برای معرفی، عرضه و تجاری‌سازی هنرها و صنایع‌دستی ایران تبدیل کند و زمینه دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به محصولات اصیل و هویت‌محور ایرانی را گسترش دهد.

این همکاری همچنین با هدف ایجاد یک سازوکار منسجم برای شناسایی ظرفیت‌های موجود، تعریف پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری، معرفی فرصت‌ها به بخش خصوصی و تسهیل فرآیند ورود سرمایه‌گذاران به طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی دنبال می‌شود.

بر این اساس، هم‌افزایی میان ظرفیت‌های فرودگاهی کشور و سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، می‌تواند به شکل‌گیری نسل جدیدی از پروژه‌های ترکیبی گردشگری، تفریحی، تجاری و صنایع‌دستی در پیرامون و فضاهای فرودگاهی منجر شود.