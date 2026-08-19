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کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها ۲۵ شهریورماه در اردبیل برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها ۲۵ شهریورماه در اردبیل برگزار می‌شود
کد خبر : 1827745
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی و دانشگاه محقق اردبیلی ۲۵ شهریور ماه در اردبیل برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری در جلسه هماهنگی دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها، گفت: این کنفرانس برای دومین دوره با مشارکت پژوهشگران داخلی و خارجی، ۲۵ شهریورماه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این کنفرانس در چنین شرایطی و بعد از تعطیلی و آسیب به موزه‌ها در دوران جنگ رمضان، می‌تواند نقش مهمی در تعریف مجدد نقش موزه‌ها ایفا کند.

او با اشار به اینکه پوستر دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها همزمان با سفر وزیر میراث‌فرهنگی به اردبیل در سال گذشته رونمایی شد، تاکید کرد: اولین کنفرانس موزه‌ها سال ۱۴۰۳ در اردبیل برگزار شده بود و با برگزاری دومین دوره این کنفرانس، اردبیل جایگاه مهمی در تبیین نقش موزه‌ها و توسعه علم موزه‌داری خواهد داشت.

جباری با تاکید بر لزوم تعریف نقش دستگاه‌های همکار و تفکیک وظایف عوامل اجرایی به منظور برگزاری هرچه بهتر کنفرانس، ادامه داد: این کنفرانس با تکیه بر جایگاه تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی و پشتوانه علمی دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط به ویژه نهادهای دارای موزه برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: نمایشگاه «یک قاب یک موزه» با هدف معرفی موزه‌های کشور، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه موزه‌داری و همچنین نمایشگاه موزه‌های آسیب دیده در جنگ از بخش‌های جنبی این کنفرانس خواهد بود.

 

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