بیچهرگان روی آنتن شبکه یک
اپیزود «بیچهرگان» از فصل دوم مجموعه «سرو، سپید، سرخ» امشب روی آنتن میرود
به گزارش ایلنا، «بیچهرگان» به کارگردانی دانش اقباشاوی روایتی از کارگر تأسیسات گاز است که پس از حمله تروریستی به سرنخهایی از نقشهای گسترده و خطرناک دست پیدا میکند. وقتی هشدارهای او جدی گرفته نمیشود، تصمیم میگیرد شخصاً مهاجمان را تعقیب کند؛ تعقیبی که او را وارد توطئهای پیچیده میکند.
بازیگران «بیچهرگان» عبارتند از یاسین مسعودی، پریسا غیاثوند، حسام زرنوشه، محسن عابد و با حضور افتخاری محمدرضا شهیدیفر
اپیزود «بیچهرگان» به تهیهکنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد امشب سهشنبه ۲۷ مردادماه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک میرود.