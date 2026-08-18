«بدرقه تا بهشت» روایت مستند از تشییع رهبر شهید در عراق
مجموعه مستند کوتاه هفتقسمتی «بدرقه تا بهشت» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد امینیموحد، از سهشنبه شب ۲۷ مردادماه روی آنتن شبکه افق سیما میرود.
به گزارش ایلنا، این مستند روایتی از حالوهوا و شرایط آیین تشییع رهبر شهید در کشور عراق است؛ روایتی که مسیر نجف تا کربلا و حضور گسترده مردم در این مراسم را به تصویر میکشد.
میلاد امینیموحد در «بدرقه تا بهشت» به سراغ افرادی رفته است که هر یک در این آیین نقشی داشتهاند؛ از مسئولان و خادمان برگزاری مراسم تا صاحبان موکبهایی که میزبان زائران و مهمانان رهبر شهید بودهاند.
این مجموعه در هفت قسمت با عناوین «حسابشده»، «زائری از تلعفر»، «طلوع نجف»، «قرار آخر»، «عشق حسینی» و «نذر هنر» تولید شده و از امشب، سهشنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۲۰:۲۰ از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.
«بدرقه تا بهشت» محصول مرکز هنری رسانهای نهضت است.
سایر عوامل این مستند عبارتند از؛ دستیار تهیه کننده: محمد حسین مقدم رجا، مشاور طرح: سید حمید موسوی، راوی: علی اکبر فلاحی، تصویربرداران: محمدحسین مقدم رجاء، صادق علوی کیا، دستیار تصویربردار: محمدطاها امینی موحد، تدوین و اصلاح رنگ: سعید بابادی، محمد حسین مقدم رجاء، فضای مجازی: امیر محمد بهادری، روابط عمومی: مینا دهقان.