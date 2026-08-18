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اقتدار ایران از انقلاب اسلامی نشات می‌گیرد

اقتدار ایران از انقلاب اسلامی نشات می‌گیرد
کد خبر : 1827487
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رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش با اشاره به ایستادگی تاریخی ایران در برابر سیاست‌های آمریکا، شجاعت و موفقیت‌های علمی این کشور را حاصل «خودباوری انقلابی» دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مهدی مولایی، رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش در بازدید از پارک فناوری HI-tech راجشاهی، با برگزاری دوره های آموزشی در فناوری های رسانه ای مانند گرافیک دیجیتال و هوش مصنوعی آشنا شد.

مولایی در جمع جوانان این پارک فناوری با اشاره به ایستادگی ایران در برابر آمریکا، تأکید کرد که این شجاعت و دانش چگونه به دست آمده و آن را حاصل باور و خودباوری نسل‌های انقلابی دانست.

وی این فرصت تاریخی را برای احیای خودباوری نسل جدید جهان اسلام مغتنم شمرد و هشدار داد که دشمن با تحریف و تفرقه به دنبال گرفتن این فرصت از امت اسلامی است.

رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش در ادامه، از جوانان بنگلادشی علاقه‌مند به تحصیل در ایران دعوت کرد تا در دوره‌های آموزش زبان فارسی شرکت کنند.

 

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