رادیو روایتگر چهلمین روز تشییع تاریخی «آقای شهید ایران»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی ویژه چهلمین روز تشییع تاریخی «آقای شهید ایران» برنامه‌هایی همچون «امام شهید»، «منظومه ولایت»، «عزیز کشور دوست»، «قهرمان ایران»، «روی موج گفت‌وگو»، «تا پای جان برای ایران» و ... را پخش می‌کنند.

رادیو ایران؛ بررسی شخصیت امام شهید

ویژه‌برنامه «امام شهید» به تهیه‌کنندگی زهرا قائدی امروز ۲۷ مرداد و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷:۱۰ روی آنتن رادیوایران می‌رود.این برنامه با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و اجتماعی امام شهید، همراه شنوندگان خواهد بود.

رادیو جوان؛ گزاشگران در مصلی

برنامه ویژه آقای شهید ایران از ساعت ۱۶تا ۱۹ از شبکه رادیویی جوان روانه آنتن می‌شود. گزارشگران این شبکه در مصلی امام خمینی (ره) حضور دارند و لحظه به لحظه این مراسم را پوشش می‌دهند.

رادیو فرهنگ؛ همراه با منظومه ولایت

برنامه «منظومه ولایت» با رویکردی تحلیلی و تبیینی به بررسی و بازخوانی افکار، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید در عرصه بین‌الملل و به ‌ویژه حوزه مقاومت می‌پردازد و از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. محور اصلی برنامه، تبیین میزان اثرگذاری اندیشه و نگاه ایشان در خارج از مرزهای ایران و در میان ملت‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، فرهنگی و مقاومت است.

رادیو تهران؛ با تو در عهدیم تا صبح ظهور

«عزیزکشور دوست»؛ ویژه‌برنامه سه‌روزه رادیو تهران برای همراهی با مردم در مراسم‌های چهلم رهبر شهید، با تمرکز بر پوشش مراسم تهران، قم و مشهد و بازتاب آیین‌های بزرگداشت در سراسر کشور است.این برنامه به بازخوانی سیره، اندیشه، میراث و آرمان‌های رهبر شهید و روایت پیوند مردم با ایشان می‌پردازد.

رادیو گفت‌وگو؛ روی موج گفت‌وگو

برنامه «روی موج گفت‌وگو» از رادیو گفت‌وگو با نگاهی ویژه، مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب را بررسی و ابعاد مختلف این آیین و حضور مردم را روایت می‌کند.

رادیو ورزش؛ قهرمان ایران

برنامه «قهرمان ایران» به مدت سه روز از رادیو ورزش پخش می‌شود. در این برنامه نگاه هدایتگرانه رهبر شهید به جامعه ورزش، از زوایای مختلف واکاوی شود. یکی از اصلیترین دغدغه‌های مورد تأکید ایشان، مسئله حجاب و عفاف بانوان ورزشکار است که در این برنامه به این موضوع پرداخت می‌شود.

رادیو قرآن؛ همراه با محافل انس با قرآن

شبکه رادیویی قرآن با استقرار عوامل برنامه‌ساز در حرم‌های مطهر، بقاع متبرکه و اماکن فرهنگی و مذهبی کشور، محافل انس با قرآن این اماکن را ویژه مناسبت چهلمین روز تشییع رهبر شهید پخش خواهد کرد. همچنین پخش بخش‌هایی از مراسم‌های بزرگداشت که در تهران، قم و مشهد تدارک دیده شده است.

رادیو نمایش؛ تا پای جان برای ایران

شبکه رادیویی نمایش در برنامه صبحگاهی «تا پای جان برای ایران» در قالب آیتم و گفتگو با نزدیکان و گفتار مجری به این مراسم ‌می‌پردازد. این برنامه ساعت ۹ به تهیه‌کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد وگویندگی فاطمه حاتمی بصورت زنده پخش می‌شود.

رادیو سلامت؛ پوشش خبری مراسم

شبکه رادیویی سلامت با اعزام گزارشگر به مصلی امام خمینی (ره) در برنامه‌های صبح و عصر در تهران و همچنین از طریق برنامه‌های «به زندگی سلام کن» و «موج آرامش» در روزهای برگزاری مراسم در قم و مشهد پوشش خبری این مراسم را بر عهده خواهد داشت.