به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز مجدد عملیات ساخت‌وساز ساختمان جدید اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان در محدوده بافت تاریخی شهر کرمان اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های دریافت‌شده درباره شروع مجدد عملیات اجرایی این پروژه، استاندار کرمان شب گذشته دستور صریح توقف روند ساخت‌وساز و رعایت حریم ابنیه تاریخی شهر کرمان را صادر کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان افزود: در پی این دستور، موضوع بلافاصله از طریق دفتر فنی استانداری به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ابلاغ و ادامه عملیات اجرایی ساختمان متوقف شد.

او با تاکید بر ضرورت صیانت از بافت تاریخی شهر کرمان تصریح کرد: در نخستین جلسه کمیسیون ماده ۵، طرح این پروژه مجددا مورد بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت و ضوابط و ملاحظات مرتبط با بناها و مجموعه‌های تاریخی پیرامون آن، به‌ویژه بازار تاریخی ثبت‌شده کرمان و میدان ارگ، در فرآیند بررسی طرح لحاظ خواهد شد.

ذاکری‌هرندی در ادامه بیان کرد: اصلاحات لازم در طرح ساختمان مورد نظر بر اساس مصوبات و ضوابط تعیین‌شده انجام خواهد شد تا اجرای پروژه با الزامات حفاظت از میراث تاریخی و ارزش‌های معماری و شهری بافت تاریخی کرمان منطبق باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: صیانت از هویت تاریخی شهر کرمان و حفاظت از بناها و محورهای ارزشمند تاریخی، از ملاحظات مهم در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه شهری است و اجرای طرح‌های عمرانی در محدوده بافت تاریخی باید با رعایت حریم آثار و ضوابط مربوط به حفاظت از این محدوده انجام شود.