شکستهبندی سنتی و چرخ عصاری ثبت ملی میشوند
در راستای صیانت از هویت فرهنگی و حفظ داشتههای بومی، فرایند مستندنگاری و پژوهش میدانی برای ثبت آیینها، بازیها و سنت محلی شهرستان قاینات در فهرست میراث ناملموس کشور آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با همراهی کارشناسان شهرستان قاینات، در قالب دو تیم تخصصی، طی یک بازدید میدانی فشرده، شواهد و مستندات مربوط به میراث معنوی این منطقه را برای تکمیل پروندههای ثبت ملی روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار دادند.
حمید عباسزاده، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاینات، در تشریح جزئیات این اقدام گفت: در این مرحله از پژوهش، مستندنگاری فن شکستهبندی در طب سنتی شهر قاین و همچنین بررسی میدانی پنج بازی بومیمحلی در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این، تیمهای تخصصی با حضور در دو روستای هدف، به گردآوری اطلاعات و مستندات مربوط به «خراس» یا همان چرخهای عصاری سنتی که برای روغنگیری از دانههای گیاهی کاربرد داشتهاند، پرداختند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاینات افزود: این فرایند پژوهشی تنها به بررسی میدانی محدود نمیشود و در قالب چند مرحله شامل تحقیقات نظری و تطبیقی نیز تکمیل خواهد شد تا پروندهای جامع برای ارائه به شورای ثبت ملی کشور آماده شود.
او هدف از این طرح را شناسایی، حفظ و ساماندهی میراث ناملموسی دانست که در طول قرنها، هویت اجتماعی مردم این خطه را شکل دادهاند.
عباسزاده تصریح کرد: سیاری از این سنتها که بهصورت شفاهی و از طریق انتقال سینه به سینه مهارتها میان نسلها تداوم یافتهاند، در معرض خطر فراموشی قرار دارند. ثبت رسمی این میراثفرهنگی، زمینهساز حمایتهای قانونی، اجرای برنامههای آموزشی و ایجاد بستر مناسب برای برنامهریزیهای کلان فرهنگی جهت تداوم و پویایی این آیینها خواهد بود.
شهرستان قاینات به دلیل غنای فرهنگی و پیشینه تاریخی، همواره یکی از کانونهای اصلی توجه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی برای مستندسازی و ثبت آثار معنوی بوده است که با تکمیل این پروندهها، گام مؤثری در جهت معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی این منطقه برداشته خواهد شد.