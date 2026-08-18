حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاینات، در تشریح جزئیات این اقدام گفت: در این مرحله از پژوهش، مستندنگاری فن شکسته‌بندی در طب سنتی شهر قاین و همچنین بررسی میدانی پنج بازی بومی‌محلی در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این، تیم‌های تخصصی با حضور در دو روستای هدف، به گردآوری اطلاعات و مستندات مربوط به «خراس» یا همان چرخ‌های عصاری سنتی که برای روغن‌گیری از دانه‌های گیاهی کاربرد داشته‌اند، پرداختند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاینات افزود: این فرایند پژوهشی تنها به بررسی میدانی محدود نمی‌شود و در قالب چند مرحله شامل تحقیقات نظری و تطبیقی نیز تکمیل خواهد شد تا پرونده‌ای جامع برای ارائه به شورای ثبت ملی کشور آماده شود.

او هدف از این طرح را شناسایی، حفظ و ساماندهی میراث ناملموسی دانست که در طول قرن‌ها، هویت اجتماعی مردم این خطه را شکل داده‌اند.

عباس‌زاده تصریح کرد: سیاری از این سنت‌ها که به‌صورت شفاهی و از طریق انتقال سینه به سینه مهارت‌ها میان نسل‌ها تداوم یافته‌اند، در معرض خطر فراموشی قرار دارند. ثبت رسمی این میراث‌فرهنگی، زمینه‌ساز حمایت‌های قانونی، اجرای برنامه‌های آموزشی و ایجاد بستر مناسب برای برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی جهت تداوم و پویایی این آیین‌ها خواهد بود.

شهرستان قاینات به دلیل غنای فرهنگی و پیشینه تاریخی، همواره یکی از کانون‌های اصلی توجه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی برای مستندسازی و ثبت آثار معنوی بوده است که با تکمیل این پرونده‌ها، گام مؤثری در جهت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه برداشته خواهد شد.