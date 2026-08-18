لزوم تهیه طرح گردشگری برای بافتهای روستایی اردبیل
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: آماده همکاری با اداره کل بنیاد مسکن برای تهیه طرحهای ویژه گردشگری برای بافتهای روستایی واجد ارزش هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری امروز ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: روستاهای استان اردبیل در مناطق مختلف استان دارای ظرفیت ویژهای در حوزه گردشگری و بافت روستایی هستند که این موضوع نیازمند توجه ویژه و طراحی بافت روستایی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: در همین راستا آماده همکاری برای تهیه مشترک طرح ویژه بافتهای روستایی دارای ارزش با هدف توسعه گردشگری در این مناطق هستیم.
او تاکید کرد: همچنین لازم است که در قالب این طرحها و توسط بنیاد مسکن فضاهایی با کاربری گردشگری در روستاهای مستعد تعریف شود و از ظرفیت این روستاها در توسعه صنعت گردشگری استان بهرهمند شویم.
جباری ادامه داد: اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل تاکنون نیز همکاریهای خوبی در احیا و توسعه فضاهای روستایی و اجرای طرحهای مد نظر اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داشته است که قابل تقدیر است.