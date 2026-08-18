مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در همین راستا آماده همکاری برای تهیه مشترک طرح‌ ویژه بافت‌های روستایی دارای ارزش با هدف توسعه گردشگری در این مناطق هستیم.

او تاکید کرد: همچنین لازم است که در قالب این طرح‌ها و توسط بنیاد مسکن فضاهایی با کاربری گردشگری در روستاهای مستعد تعریف شود و از ظرفیت این روستاها در توسعه صنعت گردشگری استان بهره‌مند شویم.

جباری ادامه داد: اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل تاکنون نیز همکاری‌های خوبی در احیا و توسعه فضاهای روستایی و اجرای طرح‌های مد نظر اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشته است که قابل تقدیر است.