رئیس اداره میراثفرهنگی رفسنجان تاکید کرد؛
ساماندهی تورهای گردشگری رفسنجان با حمایت دستگاههای انتظامی و قضایی
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رفسنجان با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت تورهای گردشگری، خواستار حمایت و همراهی دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی شهرستان برای شناسایی و برخورد قانونی با تورهای غیرمجاز و تقویت فعالیتهای قانونمند گردشگری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، شورای فرهنگ عمومی شهرستان رفسنجان دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ به ریاست حجتالاسلام یدالله رضایی امام جمعه رفسنجان و با حضور حسن رضایی فرماندار، روسای ادارات و مسئولان دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی شهرستان برگزار شد.
در این نشست، موضوع ساماندهی فعالیت تورهای گردشگری و ضرورت تقویت نظارت بر فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
حسن حسینی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رفسنجان، با اشاره به اهمیت ساماندهی تورهای گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری زمانی میتواند به رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان کمک کند که فعالیتها در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق گردشگران، جامعه محلی و فعالان رسمی این حوزه انجام شود.
حسینی با اشاره به آسیبهای احتمالی فعالیت تورهای غیرمجاز افزود: فعالیت تورهای بدون مجوز میتواند پیامدهایی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و از این رو ساماندهی این بخش و حمایت از فعالیتهای مجاز و مسئولانه باید با جدیت دنبال شود.
رئیس میراثفرهنگی رفسنجان در ادامه بیان کرد: در سنوات گذشته اقداماتی برای شناسایی و برخورد با تورها و اقامتگاههای غیرمجاز در شهرستان انجام شده است، اما برای ساماندهی موثرتر این حوزه، همکاری همه دستگاههای مرتبط ضروری است.
او با تاکید بر نقش دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی در این فرآیند گفت: حمایت و همراهی این دستگاهها میتواند زمینه شناسایی فعالیتهای غیرمجاز، پیشگیری از آسیبهای احتمالی و برخورد قانونی با متخلفان را فراهم کند و در مقابل، به تقویت جایگاه فعالان قانونی و مجاز حوزه گردشگری منجر شود.
حسینی خاطرنشان کرد: هدف از ساماندهی تورهای گردشگری، ایجاد محدودیت برای فعالیتهای قانونی نیست، بلکه فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت حرفهای، مسئولانه و قانونمند و حمایت از فعالان رسمی گردشگری است.
در ادامه این نشست، موضوع برخورد با تورهای غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان رفسنجان، بر استفاده از ظرفیتهای انتظامی و قضایی برای شناسایی و برخورد قانونی با تورهای غیرمجاز و حمایت از فرآیند ساماندهی این حوزه تاکید کرد.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای مرتبط شهرستان در راستای ساماندهی فعالیت تورهای گردشگری، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و حمایت از گردشگری قانونمند، همکاری و همافزایی بیشتری خواهند داشت.