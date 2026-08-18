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رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد:

امکان تردد خودروهای خارجی با پلاک گذر موقت ۱۰ ساله در مناطق آزاد

امکان تردد خودروهای خارجی با پلاک گذر موقت ۱۰ ساله در مناطق آزاد
کد خبر : 1827443
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رئیس پلیس راهور فراجا از امکان تردد خودروهای خارجی با پلاک گذر موقت ۱۰ ساله در مناطق آزاد خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در توضیح بیشتر گفت: ۲ شهر دیگر به مناطق آزاد اضافه شده و مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد با گذر موقت ۲ساله و امکان تمدید تا ۱۰ سال فراهم شده است. 

او با اشاره به اینکه منطقه آزاد بوشهر و مهران در استان ایلام فعالیتشان را آغاز می‌کنند، اظهار کرد: گذر موقت مناطق تا ۵ دوره و هر دوره به مدت دو سال قابل تمدید است. یعنی هر پلاک گذر موقت یا هر خودرویی که از پلاک گذر موقت مناطق استفاده می‌کند، می‌تواند تا ۱۰ سال در واقع در محدوده و شعاع تعیین شده در هر منطقه آزاد؛ تردد و رانندگی کند. 

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: شماره‌گذاری خودروهای وارداتی تا پنج سال زیر مدل است که ما این را از مناطق شروع کردیم در اغلب مناطق آزاد کشور در واقع قابلیت ایجاد شده است.

 

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