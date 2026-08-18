پوستر همایش کویرنوردی بشرویه رونمایی شد
همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان بشرویه، از پوستر همایش ملی کویرنوردی سال ۱۴۰۵ با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سید امیر سلیمانی رباطی گفت: در حاشیه جلسه شورای اداری روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی، از پوستر جشنواره ملی کویرنوردی سال ۱۴۰۵ شهرستان بشرویه رونمایی شد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد کویر بشرویه عنوان کرد: کویر بشرویه به طول ۳۰ کیلومتر در راستای شمالی-جنوبی و عرض ۲۴ کیلومتر، ۷۲۰ کیلومتر مربع از وسعت شهرستان را به خود اختصاص داده است. این اکوتوریسم منحصربهفرد از دو پدیده مجزای ریگزار و کویر تشکیل شده که در ترکیب کلی در نزد مردم فهیم شهرستان به «ریگ بشرویه» تعبیر میشود.
او ادامه داد: وصف کویر بشرویه در کاغذ نمی گنجد و آدمی باید از نزدیک عظمتش را لمس کند و آنقد جذبه دارد که بتواند به همه ایرانیان و و علاقمندان طبیعت شناسانده شود و آنقدر پتانسیل در کویر نهفته است که نامش در فهرست مواریث طبیعی ایران خالی باشد.
سلیمانی رباطی با اشاره به سابقه ورود گردشگران به این پهنه بکر ابراز کرد: از سال ۱۳۸۳ زمینه ورود گردشگران به این پهنه بکر فراهم شد و هر جشنواره برگزارشده معمولاً بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر شرکت کننده از حداقل ۲۰ استان کشور را به خود جذب کرده است. خوشبختانه ورود گردشگران در قالب همایشها و جشنوارههای پاییزی سال به سال در حال گسترش است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه در خصوص برگزاری همایش ملی کویرنوردی سال جاری بیان کرد: طبق برنامهریزی صورت گرفته، هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی با همکاری ادارات مرتبط از ۲۹ مهرماه تا ۱ آبان ماه ۱۴۰۵ این رویداد را به صورت ملی برگزار خواهند کرد.
گفتنی است همایش ملی کویرنوردی بشرویه با شماره ۲۰۳۰۹۹۶۸ در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است.