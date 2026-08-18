نمایش «قتل آقای هاورشام» اجرا میشود
پوستر نمایش «قتل آقای هاورشام» به کارگردانی فراز غلامی توسط امیر صداقتی طراحی و منتشر شد.
به گزارش ایلنا، پوستر نمایش «قتل آقای هاورشام» به نویسندگی جاناتان سیر، ترجمه شهاب نظامدوست و کارگردانی فراز غلامی توسط امیر صداقتی طراحی و منتشر شد.
این نمایش به تهیهکنندگی سجاد افشاریان و محصول کمپانی تئاتر جوانان ایران است که از چهارم شهریورماه، ساعت ۱۹، در سالن یک پردیس تئاتر موسیقی شهرزاد روی صحنه میرود.
در این اثر احمد صمیمی، ایمان نظیفی، امین زارع، علی چایچی، گلنوش قهرمانی، عرفان رنجبر، مریم بصیریفر، محمد امیدی، شایان حیدری، شکیبا الکائی، سوگل زارع به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان «قتل آقای هاورشام» آمده است: «وقتی در یک شب همه چیز برای یک گروه تئاتر و مخاطبانش به بدترین شکل ممکن پیش میرود.»
عوامل این نمایش عبارتند از: پریسا صادق، طراح لباس، سعید یزدانی، طراح صحنه، رضا قاسمی، طراح صدا و آهنگساز، امیر صداقتی، طراح گرافیک، مجید سیادت، طراح نور، مهرنوش لک، عکاس، نیلوفر مرسلوند، طراح گریم، حدیث قامتی، مجری گریم، پریسا صادق، مجری طرح و مدیر اجرا، مسعود حیدربیگی، دستیار کارگردان و برنامهریز، محمد رحمانیان ثابت، دستیار تهیهکننده، سوگل زارع، مدیر صحنه، امیرحسین میرزائی و سهیل فلاح، طراحان تیزر و موشنگرافی (راویمدیا)، علی کیهانی، روابط عمومی (راویمدیا)، امیر قالیچی، مشاور رسانهای (تئاتر بازها)، قاسم غضنفری، جواد اصغری، رضا تحقیقی، علیرضا جوادی، شهرزاد کاظمیفروز، گروه اجرای دکور.
نمایش «قتل آقای هاورشام» از چهارم شهریورماه هر شب ساعت ۱۹ در پردیس تئاتر موسیقی شهرزاد، فیدیبو استیج، سالن یک اجرا خواهد شد و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.