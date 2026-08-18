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نشر نیماژ دو نمایشنامه و ۱۰ کتاب نظری در حوزه‌ی نمایش منتشر می‌کند؛

‌رونمایی از ۱۲ کتاب تازه‌‌ در زمینه‌ی تئاتر

‌رونمایی از ۱۲ کتاب تازه‌‌ در زمینه‌ی تئاتر
کد خبر : 1827293
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آئین رونمایی از ۱۲ کتاب تازه‌ی نشر نیماژ در حوزه‌ی تئاتر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی نشر نیماژ، جمعه، سی‌ام مردادماه، آئین رونمایی از ۱۲ کتاب تازه‌‌ در زمینه‌ی تئاتر، با حضور علی شمس؛ دبیر بخش تئاتر نشر نیماژ، مترجمان این آثار و جمعی از اهالی و علاقه‌مندان تئاتر برگزار می‌شود.

قرار است ۱۰ کتاب نظری درباره‌ی نمایش و هنر اجرا و همچنین دو نمایشنامه در این مراسم رونمایی شود.

 «هنر اشتباه کردن؛ تئاتر رومئو کاستلوچی» نوشته‌ی ژان لویی پریه با ترجمه‌ی علی شمس، «تئاترخوانی؛ مطالعه‌ی نشانه شناختی تئاتر و متون دراماتیک» نوشته‌ی آن اوبرسفلد با ترجمه‌ی سپهر کریمی، «راهنمایی‌هایی برای کارگردانی؛ تئاتر و روش» نوشته‌ی آورا سیدیروپولو با ترجمه‌ی آزاده مردانی زنوز، «آدورنو و تئاتر مدرن» نوشته‌ی کارولین کریتزنر با ترجمه‌ی راشین امامی، «بازیگر، تجسم و عمل؛ رابطه‌ی بین بازیگری و علوم اعصاب شناختی» نوشته‌ی روندا بلر با ترجمه‌ی صحرا رمضانی آن، «از آئین تا تئاتر؛ جدیت انسان در اجرا» نوشته‌ی ویکتور ترنر با ترجمه‌ی ملیکا وزیرمقدم، «هنر به مثابه اجرا؛ جهت‌گیری‌های جدید در زیبایی‌شناسی» نوشته‌ی دیوید دیویس با ترجمه‌ی مهدی یارمحمدی، «هپنینگ‌ها» نوشته‌ی مایکل کربس با ترجمه‌ی نرگس یکرنگی، «فرهنگِ کوچک هنرپیشه» نوشته‌ی داریو فو و فرانکا رامه با ترجمه ابوالحسن حاتمی و «بازی جدی؛ پرفورمنس دلقک مدرن» نوشته‌ی لوییز پیکاک با ترجمه‌ی علی مهدیان‌فر، ۱۰ کتاب نظری این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

همچنین «تابش نور در ظلمت» نوشته‌ی لف تالستوی با ترجمه‌ی محمد پویا و «هزار خورشید تابان» (با اقتباس از رمان خالد حسینی) نوشته‌ی اورسولا رانی سارما با ترجمه‌ی دریا یاسری، دو نمایشنامه‌ای هستند که در این مراسم از آن‌ها رونمایی می‌شود.

این آئین رونمایی روز جمعه سی‌ام مردادماه ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ در خانه‌ی هنر نیماژ واقع در خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری شرقی، نبش بن‌بست مهران، پلاک ۶۴، برگزار می‌شود.

حضور عموم علاقه‌مندان در این مراسم آزاد است.

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