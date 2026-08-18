«طجرشت» مسافر استانبول شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «طجرشت» ساخته شهرام درخشان به بخش مسابقه بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های معماری و شهرسازی استانبول در کشور ترکیه راه یافت.

در ۱۹ سال گذشته، ۵۵۹۹ فیلم از ۹۰ کشور برای شرکت در این جشنواره ارسال شده است. در این جشنواره فیلم‌های مستند و انیمیشن مرتبط با موضوع شهرسازی و معماری به نمایش در می‌آیند. بیستمین جشنواره فیلم‌های معماری و شهرسازی استانبول ۱۲ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.

«طجرشت» کاوشی است در تاریخ منطقه تجریش. مروری بر خاطرات و یادبودها، عمارت‌ها، شخصیت‌های تاثیرگذار و خیابان‌های مهم این منطقه از شهر بزرگ و تاریخی تهران. «طجرشت» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) توسط واحد بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به این جشنواره ارسال شده است.

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