زندگی کودکی که قربانی حمله به ورزشگاه لامرد شد
مستند «وینگر» به کارگردانی زهرا شفیعی و تهیهکنندگی احمد کشاورز، داستان یکی از کودکان آسیبدیده در حمله موشکی آمریکا به ورزشگاه لامرد را روایت میکند.
این مستند صرفاً روایتی از یک واقعه تلخ نیست و با نگاهی ضدجنگ، پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و ضرورت رعایت حقوق کودکان و نوجوانان برای برخورداری از امنیت، سلامت، بازی، ورزش، شادی، تحصیل و آیندهای عاری از خشونت را مورد توجه قرار میدهد.
تصویربرداری این مستند از روزهای ابتدایی حمله آمریکا به لامرد آغاز شده و گروه سازنده پس از ثبت بخشهایی از زندگی میرسالار در لامرد و شیراز، اکنون تصویربرداری را در تهران دنبال میکند.