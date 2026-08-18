زندگی کودکی که قربانی حمله به ورزشگاه لامرد شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «وینگر» به کارگردانی زهرا شفیعی و تهیه‌کنندگی احمد کشاورز، روایتی مستند از زندگی «میرسالار»، کودک فوتبالیستی است که جهانش در زمین سبز فوتبال خلاصه می‌شد اما حمله موشکی به ورزشگاه لامرد، مسیر زندگی و رویاهای او را دستخوش حادثه‌ای تلخ کرد.

این مستند صرفاً روایتی از یک واقعه تلخ نیست و با نگاهی ضدجنگ، پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و ضرورت رعایت حقوق کودکان و نوجوانان برای برخورداری از امنیت، سلامت، بازی، ورزش، شادی، تحصیل و آینده‌ای عاری از خشونت را مورد توجه قرار می‌دهد.

تصویربرداری این مستند از روزهای ابتدایی حمله آمریکا به لامرد آغاز شده و گروه سازنده پس از ثبت بخش‌هایی از زندگی میرسالار در لامرد و شیراز، اکنون تصویربرداری را در تهران دنبال می‌کند.