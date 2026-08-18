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زندگی کودکی که قربانی حمله به ورزشگاه لامرد شد

زندگی کودکی که قربانی حمله به ورزشگاه لامرد شد
کد خبر : 1827243
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مستند «وینگر» به کارگردانی زهرا شفیعی و تهیه‌کنندگی احمد کشاورز، داستان یکی از کودکان آسیب‌دیده در حمله موشکی آمریکا به ورزشگاه لامرد را روایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «وینگر» به کارگردانی زهرا شفیعی و تهیه‌کنندگی احمد کشاورز، روایتی مستند از زندگی «میرسالار»، کودک فوتبالیستی است که جهانش در زمین سبز فوتبال خلاصه می‌شد اما حمله موشکی به ورزشگاه لامرد، مسیر زندگی و رویاهای او را دستخوش حادثه‌ای تلخ کرد.

این مستند صرفاً روایتی از یک واقعه تلخ نیست و با نگاهی ضدجنگ، پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و ضرورت رعایت حقوق کودکان و نوجوانان برای برخورداری از امنیت، سلامت، بازی، ورزش، شادی، تحصیل و آینده‌ای عاری از خشونت را مورد توجه قرار می‌دهد.

تصویربرداری این مستند از روزهای ابتدایی حمله آمریکا به لامرد آغاز شده و گروه سازنده پس از ثبت بخش‌هایی از زندگی میرسالار در لامرد و شیراز، اکنون تصویربرداری را در تهران دنبال می‌کند.

 

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