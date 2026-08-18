تمنای جوان ماندن روی آنتن شبکه دو
سریال کمدی ـ فانتزی «اکسیر» کاری از مرکز سیما فیلم، به تهیهکنندگی و کارگردانی احمد درویشعلیپور، از اول شهریورماه روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه از شبکه دو سیما پخش میشود.
این مجموعه در قالب یک داستان فانتزی و سرگرمکننده، به موضوعاتی همچون فاصله میان نسلها، دغدغه جوان ماندن و ارزش زمان میپردازد و تلاش میکند این مفاهیم را با زبانی طنز و فضایی خانوادگی برای مخاطبان بازگو کند.
«اکسیر» محصول مرکز سیما فیلم به نویسندگی محمد درویشعلیپور، محصولی در ژانر کمدی فانتزی خانوادگی است که با بهرهگیری از موقعیتهای طنز و روایتی متفاوت، روابط خانوادگی و چالشهای میان نسلها را دستمایه شکلگیری داستان خود قرار داده است.
این سریال از یکم شهریورماه، یکشنبهها، سهشنبهها و پنجشنبهها ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.