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تمنای جوان ماندن روی آنتن شبکه دو

تمنای جوان ماندن روی آنتن شبکه دو
کد خبر : 1827242
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سریال کمدی ـ فانتزی «اکسیر» کاری از مرکز سیما فیلم، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی احمد درویشعلی‌پور، از اول شهریورماه روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «اکسیر» با نگاهی طنزآمیز و خانوادگی، داستان زندگی «پیروز»، عطرساز سنتی، را روایت می‌کند؛ مردی که پس از رخ دادن اتفاقی غیرمنتظره، با موقعیتی تازه روبه‌رو می‌شود و زندگی او و خانواده‌اش در مسیری متفاوت قرار می‌گیرد.

این مجموعه در قالب یک داستان فانتزی و سرگرم‌کننده، به موضوعاتی همچون فاصله میان نسل‌ها، دغدغه جوان ماندن و ارزش زمان می‌پردازد و تلاش می‌کند این مفاهیم را با زبانی طنز و فضایی خانوادگی برای مخاطبان بازگو کند.

«اکسیر» محصول مرکز سیما فیلم به نویسندگی محمد درویشعلی‌پور، محصولی در ژانر کمدی فانتزی خانوادگی است که با بهره‌گیری از موقعیت‌های طنز و روایتی متفاوت، روابط خانوادگی و چالش‌های میان نسل‌ها را دستمایه شکل‌گیری داستان خود قرار داده است.

این سریال از یکم شهریورماه، یکشنبه‌ها، سه‌شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

 

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