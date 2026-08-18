آغاز اکران فیلم سینمایی «سگمار» در گروه سینمایی هنرو تجربه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه جواد مزدآبادی کارگردان فیلم در ابتدای مراسم با تشکر از مخاطبان، عوامل فیلم و خانواده خود گفت: واقعیت امر این است که این فیلم ساخته نمی‌شد مگر با یک تلاش جمعی از مجموعه عوامل حرفه‌ای سینما؛ کسانی که پشت دوربین و جلوی دوربین بودند و یک گروه بسیار درجه‌یک و دوست‌داشتنی که تلاش کردند تا این فیلم ساخته شود.

وی در ادامه با تشکر از گروه سینمایی هنرو تجربه برای فراهم‌کردن امکان اکران و نمایش این فیلم گفت: ما در این فیلم سعی کردیم یک کار متفاوت بسازیم؛ یعنی یک قصه که تا حدودی متفاوت از جریان عادی سینمای ایران باشد، در یک لوکیشن خاص، با یک کانسپت خاص و در نهایت یک کار متفاوت. خوشبختانه پخش جهانی این فیلم هم شروع شده و در سراسر دنیا به جشنواره‌های مختلف ارسال شده است. حتی این فیلم اکنون به بخش مسابقه جشنواره ریورس نیجریه راه پیدا کرده و چند روز دیگر رقابت جهانی آن با فیلم‌های رقیبش آغاز می‌شود و اتفاقاً از عوامل نیز دعوت کرده‌اند که در آنجا حضور پیدا کنیم.

وی ادامه داد: تلاش کردیم اثری بسازیم که متعلق به سینمایی صاحب اندیشه باشد سینمایی که سعی می‌کند یک حرفی را بزند، جدای از اینکه یک قصه جذاب دارد، سعی می‌کند لایه‌هایی داشته باشد که بیننده را به فکر فروببرد تا آنها این لایه‌ها را کشف کنند .

شیرین اسماعیلی یکی از بازیگران اصلی فیلم نیز با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: من هم مانند بعضی از عزیزانی که در سالن حضور دارند، برای اولین‌بار است که فیلم را می‌بینم و امیدوارم در کنار هم از آن لذت ببریم و شب خوبی داشته باشیم. همین‌طور از تمامی عوامل کار و گروه سپاسگزارم.

سیروس سپهری یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز گفت: بسیار خوشحالم که این فیلم رونمایی شد تا بسیاری از دوستان همین‌طور آقای مزدآبادی را دوباره می‌بینم و واقعاً اگر عشق نبود این کار ساخته نمی‌شد

اکران فیلم سینمایی سگمار به کارگردانی جواد مزدآبادی از روز چهارشنبه ۲۸ امرداد در سینماهای منتخب گروه هنرو تجربه آغاز می‌شود در این فیلم بازیگرانی همچون پیام احمدی‌نیا، شیرین اسماعیلی، سیروس سپهری ایفای نقش کرده‌اند

فیلم «سگمار» داستان دو مارگیر را روایت می‌کند که به درخواست اهالی یک روستا مأمور می‌شوند موجودی مرموز و ناشناخته به نام «سگمار» را شکار کنند.

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