خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارکستر میترا با «گیم‌فونی» روی صحنه می‌رود

ارکستر میترا با «گیم‌فونی» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1827226
لینک کوتاه کپی شد.

جهان موسیقی بازی‌های ویدئویی با اجرای ارکستر میترا در کنسرت «گیم‌فونی» زنده می‌شود؛ این برنامه ۱۰ شهریورماه به رهبری محمدرضا صفوی در سالن رزمال تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، «گیم‌فونی» روایتی ارکسترال از موسیقی برخی از شناخته‌شده‌ترین بازی‌های ویدئویی است؛ آثاری که موسیقی آن‌ها برای میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان، بخشی از خاطرات و تجربه بازی به شمار می‌رود. این برنامه ۱۰ شهریورماه به رهبری محمدرضا صفوی در سالن رزمال تهران برگزار خواهد شد. 

در این برنامه، قطعاتی از موسیقی بازی‌هایی همچون PUBG، Final Fantasy، The Legend of Zelda، Hitman، Warcraft، Shadow of the Colossus، Super Mario و… اجرا می‌شود تا مخاطبان در فضایی متفاوت، بار دیگر با موسیقی جهان‌هایی روبه‌رو شوند که پیش از این از طریق صفحه نمایش تجربه کرده‌اند. 

موسیقی در بازی‌های ویدئویی تنها یک عنصر پس‌زمینه نیست؛ از ایجاد فضای حماسی و هیجان‌انگیز گرفته تا همراهی با لحظه‌های احساسی و روایت داستان، موسیقی نقشی جدی در شکل‌گیری تجربه مخاطب دارد. «گیم‌فونی» با انتقال این موسیقی‌ها به صحنه اجرای زنده، امکان شنیدن دوباره این آثار را در قالب صدای یک ارکستر فراهم می‌کند. 

ارکستر میترا که طی سال‌های گذشته اجرای آثاری از موسیقی کلاسیک ایرانی و جهانی را در کارنامه خود داشته، در این برنامه سراغ یکی از حوزه‌های پرمخاطب فرهنگ معاصر رفته است؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر موسیقی آن به عنوان گونه‌ای مستقل و قابل توجه مورد توجه مخاطبان و آهنگسازان قرار گرفته است

کنسرت «گیم‌فونی» شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن رزمال تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سامانه Bilit. art مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر