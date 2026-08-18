به گزارش ایلنا، «گیم‌فونی» روایتی ارکسترال از موسیقی برخی از شناخته‌شده‌ترین بازی‌های ویدئویی است؛ آثاری که موسیقی آن‌ها برای میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان، بخشی از خاطرات و تجربه بازی به شمار می‌رود. این برنامه ۱۰ شهریورماه به رهبری محمدرضا صفوی در سالن رزمال تهران برگزار خواهد شد.

در این برنامه، قطعاتی از موسیقی بازی‌هایی همچون PUBG، Final Fantasy، The Legend of Zelda، Hitman، Warcraft، Shadow of the Colossus، Super Mario و… اجرا می‌شود تا مخاطبان در فضایی متفاوت، بار دیگر با موسیقی جهان‌هایی روبه‌رو شوند که پیش از این از طریق صفحه نمایش تجربه کرده‌اند.

موسیقی در بازی‌های ویدئویی تنها یک عنصر پس‌زمینه نیست؛ از ایجاد فضای حماسی و هیجان‌انگیز گرفته تا همراهی با لحظه‌های احساسی و روایت داستان، موسیقی نقشی جدی در شکل‌گیری تجربه مخاطب دارد. «گیم‌فونی» با انتقال این موسیقی‌ها به صحنه اجرای زنده، امکان شنیدن دوباره این آثار را در قالب صدای یک ارکستر فراهم می‌کند.

ارکستر میترا که طی سال‌های گذشته اجرای آثاری از موسیقی کلاسیک ایرانی و جهانی را در کارنامه خود داشته، در این برنامه سراغ یکی از حوزه‌های پرمخاطب فرهنگ معاصر رفته است؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر موسیقی آن به عنوان گونه‌ای مستقل و قابل توجه مورد توجه مخاطبان و آهنگسازان قرار گرفته است

کنسرت «گیم‌فونی» شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن رزمال تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سامانه Bilit. art مراجعه کنند.

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