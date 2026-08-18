انتشار پوئمسمفونی «ابر و آتش» به یاد آزادگان شهید
همزمان با ایام سالگرد ورود آزادگان به کشورمان، پوئمسمفونی «ابر و آتش» به آهنگسازی بهزاد عبدی و خوانندگی هادی فیضآبادی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با ایام سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میهن، پوئمسمفونی «ابر و آتش» به آهنگسازی بهزاد عبدی و خوانندگی هادی فیضآبادی منتشر شد؛ اثری که با احترام و ادای دین به آزادگانی ساخته شده است که دوران اسارت را پشت سر گذاشتند اما در غربت و دور از وطن به شهادت رسیدند.
در این پوئمسمفونی، هادی فیضآبادی به عنوان خواننده حضور دارد و شعر اثر سروده محمدمهدی سیار است. اجرای موسیقی نیز بر عهده ارکستر سمفونیک براتیسلاوا بوده و گروه کر آوازی تهران نیز در اجرای بخشهای آوازی این اثر مشارکت داشته است.
پوئمسمفونی «ابر و آتش» اثری است که به آزادگان شهیدی تقدیم شده که غریبانه و در شرایط اسارت جان خود را از دست دادند. این اثر تلاش دارد با زبان موسیقی، یاد و خاطره این شهیدان و بخشی از رنجها و تجربههای آنان را بازتاب دهد.
«ابر و آتش» با یک تم نسبتاً کوتاه آغاز میشود؛ تمی که هسته اصلی ساختار این پوئمسمفونی را شکل میدهد و در ادامه، با واریاسیونهای مختلف در طول اثر گسترش پیدا میکند. آهنگساز در ساخت این اثر تلاش کرده است شعر را در بطن موسیقی قرار دهد و از تبدیل شدن آن به یک تصنیف متعارف فاصله بگیرد؛ به این ترتیب، کلام و موسیقی در ساختاری سمفونیک در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
این اثر ۲۷ مردادماه، همزمان با سالگرد ورود آزادگان به میهن، در دسترس مخاطبان قرار گرفته و علاقهمندان میتوانند آن را از طریق سایتها و بسترهای معتبر و مجاز موسیقی به صورت قانونی بشنوند و دانلود کنند.
همچنین قرار است پوئمسمفونی «ابر و آتش» در آینده نزدیک در قالب یک اجرای زنده نیز پیش روی مخاطبان قرار گیرد تا این اثر علاوه بر انتشار در بسترهای شنیداری، در فضای اجرای صحنهای نیز تجربه شود.
پوئمسمفونی «ابر و آتش» به آهنگسازی بهزاد عبدی، خوانندگی هادی فیضآبادی و با شعری از محمدمهدی سیار توسط گروه هنری شاهد تولید شده و ارکستر سمفونیک براتیسلاوا و گروه کر آوازی تهران در اجرای آن حضور داشتهاند. میکس و مسترینگ «ابر و آتش» را حمیدرضا آداب انجام داده است.