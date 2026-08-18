نمایش مستند «رویای سیاه» با حضور محمدعلی موحد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، مستند «رویای سیاه» ساخته ارد عطارپور، در پنجاهمین نشست «شب‌های مستند» موزه سینمای ایران، با همکاری انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و فیلمخانه ملی ایران، در سالن فردوس موزه سینما به نمایش گذاشته می شود.

فیلم مستند «رویای سیاه» بخشی از تاریخ نفت و وقایع اجتماعی مرتبط با آن را از زبان محمدعلی موحد مورخ، ادیب و مولاناپژوه برجسته روایت می‌کند. فیلم با این جمله آغاز می‌شود «هرکه خواب نفت بیند به مصیبتی گرفتار آید.»

این عبارت پیش‌زمینه‌ای می‌دهد از نقش متناقض و دوگانه‌ای که کشف نفت همواره در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. روایت فیلم با تمرکز بر دوره جنبش ملی نفت در سال‌های اولیه دهه ۳۰ خورشیدی آغاز شده و در ادامه تا اواخر دهه ۵۰ ادامه می‌یابد.

این فیلم سه‌شنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۸ در سالن سینما فردوس موزه سینمای ایران روی پرده می‌رود.

پس از نمایش فیلم، تهیه‌کننده و کارگردان اثر به اتفاق میهمانان برنامه به بررسی و گفتگو درباره فیلم می‌پردازند.

ورود و تماشای فیلم برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.