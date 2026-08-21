رضا فتحاللهیپور در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
فضای «اعتراف میکنم» را از سریال نتفلیکس کپی کردیم اما قصهها جدید هستند/ تصمیمی برای ساخت فصلهای بعدی سریال نگرفتیم
رضا فتحاللهی با اشاره به اینکه چند کشور دیگر سریال «Criminal» را بازسازی کردهاند، گفت: در سریال «اعتراف میکنم» فضا را از «Criminal» کپی کردیم اما قصههای اثر کاملاً جدید هستند.
رضا فتحاللهیپور تهیهکننده سریال «اعتراف میکنم» که این روزها از پلتفرم فیلمنت در حال پخش است، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: اولین آیتم جذاب سریال «اعتراف میکنم» برای من این بود که با ۶ کارگردان کار اولی و یک کریتور (طراح) همکاری کنم، همیشه دوست داشتم از کسانی که راهی برای ورود به سینما پیدا نمیکنند اما استعداد دارند حمایت کنم. قطعاً این کار با ریسکهایی همراه است اما من ریسکش را پذیرفتم و خوشبختانه آنچه که مدنظر داشتیم شکل گرفت و سریال «اعتراف میکنم» ساخته شد در حالیکه بسیاری از همکاران به من میگفتند که این کار را انجام نده چون ممکن است تجربه موفقی نباشد و منجر به شکست اثر شود.
فتحاللهیپور درباره الگو گرفتن از تولید سریالهای خارجی در ساخت «اعتراف میکنم» گفت: در ساخت این سریال ما از روند و پروسه ساخت سریالهای خارجی الگو گرفتیم، به هر حال این ریسک وجود دارد که شما با کارگردانهای مختلف یک سریال را بسازید و به لحاظ ساختار اثر انسجام نداشته باشد. در کشورهایی که صنعت سریالسازی با قدرت جریان دارد مطمئناً حمایت کمپانیها و سرمایهگذارها بسیار جدی است اما در کشور ما این شرایط وجود ندارد و من خودم ریسک شکست مالی را پذیرفتم و خوشحالم که این ریسک نتیجه داد و با اثر باکیفیت و جالب توجهی روبرو هستیم و سریال «اعتراف میکنم» ثابت میکند که اگر به جوانان مستعد اعتماد کنید قطعاً نتیجه خواهید گرفت و فقط باید به آنها مهلت دهیم.
وی افزود: البته جدا از کارگردانها که کار اولی بودند دیگر عوامل سریال افراد باتجربه و کارکشته هستند مثل آقای نجفی که مدیر فیلمبرداری اثر است یا نیما حسنی نسب که طراح این مجموعه به حساب میآید و دیگر عوامل همگی حرفهای هستند و حضور این افراد هم به انسجام لازم برای این سریال کمک کرد. برخی مواقع در ساخت یک سریال یا فیلم سینمایی از یک بازیگر باتجربه استفاده میشود و با خیال راحت از بازیگران شناختهنشده در کنار این فرد باتجربه استفاده میکنند چون او میتواند به خوبی دیگر افراد گروه بازیگران را مثل یک کاپیتان مدیریت کند اما اگر همه بازیگران افراد کمتجربه باشند کار بسیار سخت میشود.
این تهیهکننده درباره قصههایی که در سریال «اعتراف میکنم» روایت میشوند، گفت: تقریباً الگوهای اصلی ما سریال «Criminal» است که از نتفلیکس پخش شد. جالب است بگویم که این سریال هم در آرشیو فیلمنت وجود دارد و پس از پخش «اعتراف میکنم» بازدید آن افزایش پیدا کرده چون مخاطبان به سراغ این اثر میروند و این دو را با هم مقایسه میکنند. اگر آن سریال را دیده باشید دکور «اعتراف میکنم» هیچ فرقی با آن ندارد و ما قصد داشتیم که اگر قرار است کپی کنیم حتماً باید به اثر اصلی وفادار باشیم و دقیقاً دکورمان هم شبیه آن باشد. اگر قرار باشد شما فقط یک ایده را از یک مجموعه بگیرید موضوع فرق میکند اما ما کلیت قصه را از آن سریال گرفتیم و آن را ایرانیزه کردیم.
وی افزود: ۵ کشور این سریال را ساختهاند و قصههای آن را بومی منطقه خود کردهاند. برای ما هم جذاب بود که سراغ این اثر برویم و دقیقاً همان را بسازیم و به نظرمان آمد که در مدل ایرانی شده «Criminal» اگر نیروی انتظامی پیگیر پروندهها باشد منطقیتر است و به همین اثر نیروی انتظامی را انتخاب کردیم و خوشبختانه ناجی هنر هم همیشه با ما همکاری داشت و کمترین دخالتی در این سریال صورت نگرفت. در سریال «اعتراف میکنم» فضا و دکورها بازسازی شدهاند ولی قصهها فرق دارند و قصه و شخصیتها را برای بومی کردن اثر در نظر گرفتیم تا سریال بتواند مخاطب را با خود همراه کند.
فتحاللهیپور در ادامه تأکید کرد: در بسیاری از سریالهایی که از شبکههای خارجی پخش میشوند شاهد هستیم که نمرات قسمتهای مختلف این سریالها در سایتهایی مثل IMDB برخی مواقع ۷ یا ۸ است و برخی قسمتها هم نمرهشان به بالای ۹ میرسد که نگاه کارگردان و شکل کارگردانی او تفاوتها را نشان میدهد. در سریال «اعتراف میکنم» ما با کارگردانهای مختلفی کار کردیم که هر کدوم سلیقه، نگاه و ذوق فیلمسازی خودشان را دنبال کردند و این کمک کرد تا اثر از یکنواختی خارج شود. شاید اگر کل سریال با یک کارگردان ساخته میشد تنوع لازم را در «اعتراف میکنم» شاهد نبودیم.
این تهیهکننده درباره ادامه تولید سریال و ساخت فصلهای بعدی آن گفت: هنوز برنامهای برای ساخت فصل بعدی سریال نداریم اما اگر قرار بر ادامه باشد شاید تغییراتی اساسی در سریال ایجاد کنیم و کلاً آن را به شکلی دیگری بسازیم و احتمالاً کاراکترها و لوکیشن تغییر خواهد کرد.
وی در پایان درباره واقعی بودن فضایی که قصه در آن روایت میشود و ما به ازای واقعی آن فضا در واقعیت، گفت: جایی به نام «مرکز پروندههای راکد» وجود ندارد و ما این جا را خودمان خلق کردیم تا در قصه آزادی عمل بیشتری داشته باشیم و هر چه میگوییم به جایی یا کسی بر نخورد و برای سریال حاشیهسازی نشود.