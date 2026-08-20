بررسی جایگاه «ارتداد در اسلام» در یک کتاب

به گزارش ایلنا، نشر مکتب وحی، جدیدترین اثر از «دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع» را با عنوان «ارتداد در اسلام»، برگرفته از مباحث و دروس حضرت آیت‌الله حسینی طهرانی روانۀ بازار نشر کرد. این اثر، با تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن، به یکی از چالش ‌برانگیزترین و پیچیده ‌ترین مسائل امروز جهان اسلام، یعنی نسبت میان «خروج از دین» با «آزادی اندیشه و بیان» پرداخته است.

از شاخصه‌های این کتاب، روش‌شناسیِ مبتنی بر عقل و فطرت است که مؤلف محترم در آن، فراتر از نگاه ‌های صرفاً تقلیدی به ریشه‌ یابیِ تطابق احکام تشریعی با حقایق تکوینی و موازین نظام آفرینش پرداخته است.

این مجموعه که حاصل نوشته‌جات و دروس خارج فقه مولف محترم در حوزۀ علمیۀ قم است، در یک مقدمه و ۹ فصل تنظیم شده که عناوین برخی از فصلهای کتاب چنین است: «کیفیت تکون تشریع و لزوم انطباق آن با موازین نظام تکوین»، «آیات مبحث ارتداد و نگاهی اجمالی به روایات شیعه»، «بررسی اجمالی مبانی علماء عامه و خاصه»، «لزوم عقلی محدودیت های اجتماعی فرد مرتد»، «اصل دموکراسی و مسئله ارتداد در اسلام» و ....

در نگاهی کلی، مباحث کتاب بدین شرح است:

* بررسی ادلۀ نقلی (کتاب و سنت): مؤلف با بررسی دقیق آیات قرآن کریم و روایات فریقین، معنای لغوی و اصطلاحی ارتداد را استخراج کرده و به تفکیک میان «ارتداد ملّی» و «ارتداد فطری» پرداخته است.

* تبیین مبانی عقلی و نقد نظریات معاصر: در مباحث ابتدایی کتاب جایگاه عقل به‌عنوان یگانه ممیّز حق و باطل و ضرورت بازنگری در موضوعات حیاتی جامعه تبیین شده است. همچنین در این بخش، نظریاتی همچون «رنسانس اسلامی» و قرائت‌های مدرن از دین مورد نقد علمی قرار گرفته است.

* تحلیل آرای فقها و معیار تنجّز حکم: در این کتاب، مبانی فقهای بزرگ شیعه و عامه نقد و بررسی شده و سه رکن «عقل»، «علم» و «قدرت» به‌عنوان ملاک‌های اصلی در ترتب حکم ارتداد معرفی شده‌ اند. از نوآوری ‌های این اثر، تأکید بر عنصر «عناد و جحد» به جای صرفِ «انکار ضروری» برای تحقق موضوع ارتداد است.

* تأمل در ابعاد اجتماعی و سیاسی: بررسی نسبت ارتداد با اصل دموکراسی، حدود آزادی بیان، مسئلۀ حجاب، امنیت اخلاقی جامعه و سیرۀ معصومین علیهم‌السلام در برخورد با اندیشه‌های مخالف، از دیگر مباحث مهم این اثر به شمار می‌رود.

* ملحقات و استفتائات: در بخش پایانی، فهرستی از احتجاجات ائمه علیهم‌السلام با ملحدین و پاسخ به استفتاءاتی پیرامون مسئله خروج از دین و توهین به مقدسات ارائه شده است.

در بخشی از کتاب (که در پشت جلد نیز آمده) چنین میخوانیم: «امروزه کفر بسیاری از افراد به ‌مقتضای عوارض اجتماعی و تربیتی حاکم بر آنهاست، نه آنکه استدعای فطری و ذاتی آنها کفر باشد. کفر در جامعه ‌ای که نمی‌خواهد حق را قبول کند، یک عارض است که آن جامعه بر اثر عدم امکانات لازم جهت تربیت و دیانت، بی ‌بند و باری و لامذهبی را می‌خواهد و کافر می‌گردد.... بناءًعلیٰ‌هذا، این شرایطِ لامذهبی که امروزه اهل این مجتمع آن را برای خود می‌پسندند، براساس عوارض طبیعی است اما درصورتی ‌که شرایط مناسب در یک حکومت اسلامی برای آنها پدید آید و باز هم قبول نکنند، آن‌وقت دیگر حجت بر آنها تمام می‌شود.»

گفتنی است کتاب «ارتداد در اسلام» توسط انتشارات مکتب وحی در قطه وزیری و 584 صفحه منتشر شده است.

این کتاب پاسخی است مبنایی به شبهات جوامع غربی و روشن‌ فکری و حل مسئله ذهنی انسان دیندار طالب حق؛ و در این اثر با تفکیک میان «شک بدوی» و «انکار معاندانه»، مرزهای دقیق حریّت فکر و مسئولیت انسان در قبال حقیقت ترسیم شده است.

انتهای پیام/