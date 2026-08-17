دلشدگان در بزرگداشت علی حاتمی نواخته شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران، سازهای سنتی ارکستر ملی ایران در آیین بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان سینمای ایران، دو قطعه از آلبوم «دلشدگان»را اجرا کردند.

در این آیین که عصر روز گذشته ۲۵ مرداد در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد،تصنیف «دلشدگان» در دستگاه ماهور و تصنیف «امید عشق» در آواز شوشتری، هر دو از آلبوم «دلشدگان» ساخته حسین علیزاده برای فیلم «دلشدگان» به کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی، توسط سازهای سنتی ارکستر ملی ایران اجرا شد.

در این اجرا، کیارش داوودی نوازنده سنتور، پانیذ مجاهدنیا نوازنده تار، کامیار رحیمی نوازنده تنبک، پوریا شیوافرد نوازنده نی و حسین علیشاپور به عنوان خواننده، اعضای بخش سازهای سنتی ارکستر موسیقی ملی ایران بودند.

این بخش موسیقایی با اجرای سازهای ایرانی و آواز، از بخش‌های هنری آیین بزرگداشت علی حاتمی بود و قطعاتی از یکی از آثار شناخته‌شده سینمایی او را در قالب اجرای زنده بازخوانی کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، سیدمحمد بهشتی، داریوش مؤدبیان، رائد فریدزاده، مهدی دادگو و محمود شالویی درباره زندگی، آثار و جایگاه فرهنگی و هنری زنده‌یاد علی حاتمی سخن گفتند.

آیین بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری بنیاد رودکی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری برگزار شد.

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