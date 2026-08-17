دبیر شورای فرهنگ عمومی مطرح کرد:
نقش محوری وزارت میراث فرهنگی در تصمیمگیریهای هویتی و تمدنی
دبیر شورای فرهنگ عمومی از نقش محوری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در تصمیمگیریهای هویتی و تمدنی در این شورا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قادر آشنا در نود و هفتمین نشست شورای مدیران معاونت میراثفرهنگی اظهار کرد: در شورای فرهنگ عمومی بنا داریم روی ۹ مساله متمرکز شویم که چهار مساله ملی آن شامل فرهنگ شهروندی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ دینداری نوجوانان و مدیریت فرهنگی دفاع ملی است.
وی با بیان اینکه در قانونگذاری مشکلی نداریم، مساله در اجرا و راهبرد است، هشدار داد: اگر از اجرا باز بمانیم، جامعه دچار رخوت میشود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود: در گزارشدهی، ارائه نظرات و حضور اثرگذار در جلسات شورای فرهنگ عمومی، سه دستگاه بسیار فعال هستند که یکی از آنها وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. درباره هر موضوعی که حوزه تمدنی، هویتی و میراثی را شامل شود، بدون دریافت نظر از این وزارتخانه تصمیمی نمیگیریم.
آشنا همچنین اعلام کرد: در نامگذاریهای جدید از جایگزینی عناوین هویتی و تمدنی پرهیز میکنیم و برای آنها به دنبال مناسبتهای تازه میگردیم.
تجلیل از مدیران ۳ موزه ستادی
در بخش دیگری از این نشست، با حضور قادر آشنا و علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، از مدیران کاخموزههای سعدآباد و گلستان و رئیس موزه ملی ایران به دلیل عملکرد شایان توجه در جنگ رمضان تقدیر شد.