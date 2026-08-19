روایتی از قدرتی پوشیده در ترس و زخم

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مهدی علی‌نژاد، بازیگر نمایش «بزم پادشاه پروانه» که این روزها به کارگردانی امیرحسین سرخیان در تماشاخانه مهرگان روی صحنه است، در گفتگو با ایلنا، درباره تجربه ایفای نقش «پادشاه» و مواجهه با شخصیت چندلایه این اثر توضیحاتی داد.

او گفت: آنچه مرا جذب کرد، شخصیت چندوجهی این کاراکتر بود؛ از جمله تضادهای درونی «پادشاه». شخصیتی که در ظاهر قدرتمند و مقتدر است، اما در درون با ترس‌ها، تردیدها و انتخاب‌های دشواری روبه‌روست. او تروماهایی از کودکی و گذشته خود دارد و در تلاش است با نمایش قدرت‌طلبی و انزجار از اطرافیان، حفره‌های روحی و عاطفی درون خود را پر کند. همین چندلایه بودن شخصیت، بازی کردن آن را برای من جذاب کرد.

او درباره تصویری که از «پادشاه» در طول نمایش شکل می‌گیرد، اظهار کرد: برای من، پادشاه فقط یک شخصیت قدرتمند نیست؛ موجودی است که باید میان قدرت، احساس و انتخاب‌هایش تعادل برقرار کند. هرچه نمایش پیش می‌رود، لایه‌های پنهان‌تری از او آشکار می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود تصویر اولیه مخاطب از این شخصیت تغییر کند.

علی‌نژاد درباره شیوه رسیدن به این نقش و عناصر بازیگری مورد توجه خود توضیح داد: برای رسیدن به این شخصیت روی تمام ارکان بازیگری، اعم از بدن، نگاه و صدا، کار کردم؛ چون می‌خواستم اقتدار پادشاه فقط در دیالوگ‌هایش نباشد و از حضور و رفتار او نیز احساس شود. رابطه او با دیگر شخصیت‌ها هم بخش مهمی از شکل‌گیری این نقش بود و تلاش کردم این روابط را به شکلی پیش ببرم که لایه‌های مختلف شخصیت پادشاه در آن آشکار شود.

این بازیگر درباره تفاوت بازی در یک اثر متکی بر عناصر دیجیتال با اجرای کلاسیک نیز گفت: بازی در فضایی که تصویر، نور و عناصر دیجیتال بخشی از جهان نمایش را می‌سازند، طبیعتاً برای بازیگر نیازمند دقت و هماهنگی بیشتری با عناصر بصری است. برای من، چالش اصلی این بود که در کنار این جهان تصویری، حضور انسانی و واقعی پادشاه را حفظ کنم. به نظرم وقتی عناصر بصری حضور پررنگی در یک نمایش دارند، بازیگر باید بیشتر مراقب باشد که در میان این عناصر گم نشود و همچنان بتواند ارتباط زنده و مستقیم خود را با مخاطب حفظ کند.

او در پاسخ به این پرسش که دشوارترین بخش ایفای نقش «پادشاه» برای او چه بوده است، عنوان کرد: شاید دشوارترین بخش، حفظ تعادل میان وجه بیرونی و درونی شخصیت بود. پادشاه باید در ظاهر اقتدار داشته باشد، اما در عین حال نباید اجازه داد این اقتدار، ترس‌ها، زخم‌ها و تردیدهای درونی او را پنهان کند. برای من مهم بود که مخاطب بتواند پشت این چهره قدرتمند، انسانی را ببیند که خودش نیز درگیر گذشته و انتخاب‌هایش است.

علی‌نژاد در پایان و در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهد بدون اسپویل، مخاطب را برای دیدن شخصیت «پادشاه» کنجکاو کند، چه می‌گوید، خاطرنشان کرد: پادشاه را ببینید؛ تحلیل و واکاوی کنید، شاید آن‌قدر که فکر می‌کنید پادشاه نباشد.

عکاس: امین اسلامی

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