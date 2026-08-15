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فصل چهارم «محفل ستاره‌ها» با یک مهمانی از پاکستان

فصل چهارم «محفل ستاره‌ها» با یک مهمانی از پاکستان
کد خبر : 1825873
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«محفل ستاره‌ها» که ویژه مخاطبان کودک و نوجوان تولید می‌شود، در سه فصل گذشته با استقبال قابل توجه مخاطبان همراه بوده و علاوه بر کودکان و نوجوانان، خانواده‌ها و مخاطبان در رده‌های سنی مختلف نیز با این برنامه همراه شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، میزبانان این فصل همچون فصل گذشته، حجت‌الاسلام سیدکاظم روح‌بخش، حسنین الحلو، حامد شاکرنژاد و احمد ابوالقاسمی هستند و سبطین غلامحسین، قاری و مداح بین‌المللی اهل کشور پاکستان، نیز به جمع میزبانان فصل چهارم اضافه شده است.

پخش فصل چهارم برنامه تلویزیونی «محفل ستاره‌ها» از روز جمعه، همزمان با اول ماه ربیع‌الاول، ساعت ۱۸ از شبکه سه سیما آغاز شده است.

 

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