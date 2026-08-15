پخش فصل چهارم برنامه تلویزیونی «محفل ستاره‌ها» از روز جمعه، همزمان با اول ماه ربیع‌الاول، ساعت ۱۸ از شبکه سه سیما آغاز شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، میزبانان این فصل همچون فصل گذشته، حجت‌الاسلام سیدکاظم روح‌بخش، حسنین الحلو، حامد شاکرنژاد و احمد ابوالقاسمی هستند و سبطین غلامحسین، قاری و مداح بین‌المللی اهل کشور پاکستان، نیز به جمع میزبانان فصل چهارم اضافه شده است.