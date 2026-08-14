«پرنده کوکی» میزبان قهرمان پارالمپیک جهان

به گزارش ایلنا، مجموعه تلویزیونی «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی‌ملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی، این روزها در حال تولید است و روح‌الله رستمی، قهرمان پارالمپیک جهان، با حضور در محل تصویربرداری این سریال، از نزدیک در جریان روند تولید قرار گرفت.

«پرنده کوکی» داستان جوانی به نام «عماد» را روایت می‌کند که با بازی مجید یوسفی، درگیر مجموعه‌ای از اتفاقات پیچیده و غیرمنتظره می‌شود؛ علاوه بر این فرزاد حسنی و مهران رحبی هم از بازیگران دیگر بازیگران این مجموعه می‌باشند.

این مجموعه از تولیدات مرکز سیمافیلم است و تصویربرداری آن با حضور عوامل و بازیگران ادامه دارد.

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