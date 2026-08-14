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اولین پوستر «سقف» رونمایی شد

اولین پوستر «سقف» رونمایی شد
کد خبر : 1825648
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اولین پوستر فیلم سینمایی «سقف» رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، اولین پوستر فیلم سینمایی «سقف» به تهیه‌کنندگی سعید خانی و کارگردانی ابراهیم امینی در حالی رونمایی شد که این اثر قرار است از هفته آینده چهارشنبه ۲۱ مرداد در برنامه اکران سینماهای سراسر کشور قرار گیرد.  

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشت، با فضایی گرم و خانوادگی و با رگه‌هایی از کمدی سیاه به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع یک بحران با آن مواجه شده‌اند. 

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده، آمده است: «می‌دونید خوشبخت‌ترین آدم کیه؟ اونی که کس و کار داره...»

سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

طراحی پوستر «سقف» را شایان شفابخش برعهده داشته است؛ پخش از «خانه فیلم».

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