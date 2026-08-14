به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، برنامه گفتگومحور «هم‌کلام» از ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۵ در فیلم‌نت به طور اختصاصی منتشر می‌شود. هر قسمت از این برنامه یکشنبه ها در کنداکتور پخش فیلم نت قرار گرفته است.

برخی از عوامل «هم‌کلام» عبارتند از پدیده‌آورنده و میزبان: فرزاد فربد، طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان.

مهمانان این برنامه علی نصیریان پیشکسوت بازیگری در تئاتر، سینما و تلویزیون، محمد شمس لنگرودی شاعر، حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده مطرح، مجتبی جباری، شاهرخ فروتنیان، احسان امانی، آشا محرابی، رامین ناصرنصیر، رویا میرعلمی، شهره سلطانی، محمدرضا غفاری و نیما شعبان نژاد هستند.

«هم‌کلام» در ۱۰ قسمت از فیلم نت پحش می شود.

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