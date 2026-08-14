مدیر شبکهی مستند مهمان «نردبان» شد؛
زمان اختتامیه نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند اعلام شد
جدیدترین قسمت از برنامهی تلویزیونی نردبان، با حضور حسین زارعزاده مدیر شبکهی مستند سیما روی آنتن میرود و جدیدترین جزئیات از نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند و اختتامیه آن اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامهی نردبان، سیصد و بیست و ششمین قسمت از برنامهی تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۲۴ مرداد ماه روی آنتن شبکهی مستند سیما میرود. این قسمت از برنامه به نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند اختصاص دارد.
حسین زارعزاده مدیر شبکهی مستند سیما، مهمان این قسمت از نردبان است. او در گفتوگو با حامد شکیبانیا، آخرین اخبار از نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند را بیان و جزئیاتی دربارهی مراحل داوری و انتخاب نامزدهای بخشهای مختلف این جشنواره را مطرح میکند.
همچنین در بخش دیگری از برنامهی این هفته، اصغر احمدپور در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره آثار نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند صحبت خواهد کرد و تاریخ برگزاری اختتامیهی این رویداد اعلام خواهد شد. براساس برنامهریزی صورت گرفته، این رویداد روز دوشنبه دوم شهریورماه در پردیس سینمایی ملت به کار خود پایان خواهد داد و برگزیدگان جشنواره معرفی خواهند شد.
نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند در بخشهای «فیلم مستند»، «مجموعه فیلم مستند» و «عکس» برگزار شد؛ ۸۶ فیلم مستند و ۲۵ مجموعه مستند روی آنتن شبکهی مستند سیما رفتند.
در نردبان این هفته، بخش «و اینک مستند» با مروری بر آثار هیروکازو کورئیدا کارگردان و مستندساز ژاپنی روی آنتن میرود و بخش «عکس مستند» نیز به آثار هنری الک ساث عکاس آمریکایی میپردازد. کارگاه تجربه نیز با صحبتهای کن برنز مستندساز آمریکایی روی آنتن میرود.
برنامهی تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷:۰۰ روی آنتن شبکهی مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.