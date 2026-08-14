خانه تاریخی ملاصدرا به شرکت دانش بنیان نجوم واگذار شد/مدیرکل میراث فرهنگی قم: خانه نجوم و صنایع دستی در خانه تاریخی ملاصدرا ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، هدف از این واگذاری معرفی خانه تاریخی ملاصدرا و توسعه زنجیره اقتصاد گردشگری مذهبی، ادبی و فلسفی اعلام شده است.

براساس این تفاهمنامه خانه تاریخی ملاصدرا به عنوان محل برگزاری رویدادهای گردشگری نجوم . فلسفه در اختیار شرکت دانش بنیان حوزه نجوم و ستاره شناسی قرار گرفت است.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم در گفت و گو با ایلنا اعلام کرد: در راستای توسعه اقتصادی گردشگری زیارت و گردشگری استان قم تمام ظرفیت های بالقوه استان از جمله خانه های تاریخی و مشاهیر و مراکز طبیعی و کویری معرفی و ساماندهی می‌شوند تا ماندگاری زائران گردشگران در قم افزایش یابد.

او افزود: یکی از خانه های مورد نظر در این طرح نیز خانه تاریخی ملاصدرا است که هنوز عصارخانه آن سالم مانده است.

فارسانی افزود: ملاصدرا یک شخصیت منجم و ریاضیدان و شخصیت مذهبی بود و به همین دلیل نیز ما این خانه را به یک شرکت دانش بنیان که ۳۵ میلیارد تومان تلسکوپ و وسایل نجوم و واقعیت افزوده داشت واگذار کردیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قم گفت: با شهرداری و فرمانداری و شورای شهر شهرستان کهک نیز به تفاهم رسیدیم که بیرون خانه ملاصدرا ساماندهی، فضاسازی و سنگفرش شود.

او گفت: خانه را نیز به شرکت دانش بنیان نجوم واگذار کردیم تا مانند یک موزه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر باز باشد و به ارایه خدمات گردشگری به زائرین و گردشگران بپردازد.

ساسان احمدی فارسانی ادامه داد: قرار است در بخش عصارخانه روغن گیری مجموعه فعال شود و بازارچه صنایع دستی نیز در آن راه اندازی شود و محصولات تولید شده نیز برند ملاصدرا داشته باشند.

او گفت: با واگذاری خانه تاریخی ملاصدرا به شرکت دانش بنیان نجوم و راه اندازی کارگاه‌های صنایع دستی و فروشگاه صنایع دستی در این خانه و فعال شدن عصارخانه خانه تاریخی ملاصدرا رونق اقتصاد گردشگری و ماندگاری زائرین در شهرستان کهک آغاز می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قم با اشاره به حمایت استاندار قم از احیای بناهای تاریخی این استان گفت: با حمایت استاندار قم اوایل مردادماه سال جاری حمام تاریخی قباد بزن، مجموعه خانه تاریخی ملاصدرا و مقابر گنبد سبز را در اختیار گرفتیم تا به احیا و بهره برداری برسند.

فارسانی با اعلام این که این مجموعه ها در اختیار صندوق حفظ احیای بناهای تاریخی بود افزود: اعتبارات مرتبط با احیای این بناها دریافت شد و در حال حاضر قرار است این بناها احیا و به بهره بردار واگذار شود.

او با اعلام این که خانه تاریخی ملاصدرا که به شرکت دانش بنیان نجوم تحویل شده است در هفته دولت افتتاح می شود گفت: حمام قباد بزن نیز به تعاونی دهیاران داده شده تا با کاربری رستوران سنتی واگذار و به بهره برداری برسد.

او گفت: مقبره‌های گنبد سبز نیز درحال حاضر طراحی شده و مجوز بهره برداری آن ها نیز گرفته شده است و قرار است به بازارچه صنایع دستی و هنرهای سنتی و مکان برگزاری رویدادهای فرهنگی تبدیل شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قم با اشاره به جلسات برگزار شده با رییس دادگستری و دادستان استان قم به همراه شهردار شهر قم درخصوص تعیین تکلیف سرای تاریخی ملاحسین افزود: بازارچه صنایع دستی و سوغات در سرای ملاحسین احداث و در نوروز سال آینده این سرا افتتاح می شود.

او با اشاره به تکمیل زنجیره گردشگری استان قم با خانه تاریخی ملاصدرا و سرای ملاحسین و مجموعه گنبد سبز قم گفت: با تکمیل این زنجیره برندسازی این آثار نیز در دستور کار قرار می گیرد.

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