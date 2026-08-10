به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سریال به‌عنوان یکی از تولیدات سیمافیلم، در راستای تداوم مجموعه‌های موفق و دنباله‌دار تلویزیونی ساخته می‌شود تا بار دیگر قصه‌های «فریبرز باغ‌بیشه» و ماجراهای تازه او را به قاب تلویزیون بیاورد.

«زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان، از جمله مجموعه‌های موفق تلویزیونی است که در فصل‌های گذشته با استقبال مخاطبان همراه شده و حالا تولید فصل پنجم آن در دستور کار قرار گرفته است.