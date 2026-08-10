پیشتولید فصل پنجم زیرخاکی آغاز شد
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فصل پنجم سریال پرمخاطب «زیرخاکی» در ادامه سیاست تولید سریالهای دنبالهدار، وارد مرحله پیشتولید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این سریال بهعنوان یکی از تولیدات سیمافیلم، در راستای تداوم مجموعههای موفق و دنبالهدار تلویزیونی ساخته میشود تا بار دیگر قصههای «فریبرز باغبیشه» و ماجراهای تازه او را به قاب تلویزیون بیاورد.
«زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان، از جمله مجموعههای موفق تلویزیونی است که در فصلهای گذشته با استقبال مخاطبان همراه شده و حالا تولید فصل پنجم آن در دستور کار قرار گرفته است.