رضا صالحی سرپرست گروه تولید شبکه مستند شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در حکم انتصاب رضا صالحی نجف‌آبادی، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی با همکاران، مستندسازان و برنامه‌سازان حرفه‌ای و دلسوز و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متعهد و متخصص برای ارتقای کیفیت تولیدات شبکه تأکید شده است.

توجه به رویکرد سازمان صداوسیما در زمینه رسانه هویت‌محور و عدالت‌گستر، بهره‌مندی از مؤلفه‌های هویت بومی، ملی و دینی در تولیدات و برنامه‌ریزی و پیگیری تولید آثار نوآورانه، فاخر، اثربخش و متناسب با گونه‌های مختلف مستند و برنامه‌سازی از دیگر محورهای مورد تأکید در این حکم است.

همچنین در این حکم، بر طراحی و پیگیری فرآیندی دقیق برای نظارت بر مراحل تولید از ایده تا محصول با هدف ارتقای کیفیت آثار، تهیه منظم گزارش‌های محتوایی از مستندهای تولیدی و پخش‌شده و تقویت حضور برنامه‌ها و تولیدات شبکه در فضای مجازی تأکید شده است.

در بخش دیگری از این حکم، مدیر شبکه مستند بر تلاش برای ارتقای جایگاه شبکه و حرکت در مسیر تبدیل شبکه مستند به شبکه‌ای در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرده است.

در پایان این حکم، از تلاش‌ها و خدمات ابوالقاسم ناصری نیاکی در دوره تصدی مدیریت گروه تولید شبکه مستند تقدیر شده است.

رضا صالحی نجف‌آبادی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی و کارشناسی کارگردانی تولید سیمای دانشگاه صداوسیماست و پیش از این به عنوان مدیر گروه ادب و هنر و سرپرست گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما و همچنین مدیر تولید و مدیر تأمین برنامه سیمای مرکز اصفهان فعالیت داشته است.

وی همچنین سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف و فعالیت در زمینه برنامه‌سازی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی آثار مستند، نمایشی و برنامه‌های تلویزیونی را در کارنامه خود دارد و در جشنواره‌های تخصصی نیز به عنوان عضو هیأت داوری حضور داشته است.