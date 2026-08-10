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رضا صالحی سرپرست گروه تولید شبکه مستند شد

رضا صالحی سرپرست گروه تولید شبکه مستند شد
کد خبر : 1824276
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طی حکمی از سوی حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند، رضا صالحی نجف‌آبادی به عنوان سرپرست گروه تولید این شبکه منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در حکم انتصاب رضا صالحی نجف‌آبادی، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی با همکاران، مستندسازان و برنامه‌سازان حرفه‌ای و دلسوز و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متعهد و متخصص برای ارتقای کیفیت تولیدات شبکه تأکید شده است.

توجه به رویکرد سازمان صداوسیما در زمینه رسانه هویت‌محور و عدالت‌گستر، بهره‌مندی از مؤلفه‌های هویت بومی، ملی و دینی در تولیدات و برنامه‌ریزی و پیگیری تولید آثار نوآورانه، فاخر، اثربخش و متناسب با گونه‌های مختلف مستند و برنامه‌سازی از دیگر محورهای مورد تأکید در این حکم است.

همچنین در این حکم، بر طراحی و پیگیری فرآیندی دقیق برای نظارت بر مراحل تولید از ایده تا محصول با هدف ارتقای کیفیت آثار، تهیه منظم گزارش‌های محتوایی از مستندهای تولیدی و پخش‌شده و تقویت حضور برنامه‌ها و تولیدات شبکه در فضای مجازی تأکید شده است.

در بخش دیگری از این حکم، مدیر شبکه مستند بر تلاش برای ارتقای جایگاه شبکه و حرکت در مسیر تبدیل شبکه مستند به شبکه‌ای در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرده است.

در پایان این حکم، از تلاش‌ها و خدمات ابوالقاسم ناصری نیاکی در دوره تصدی مدیریت گروه تولید شبکه مستند تقدیر شده است.

رضا صالحی نجف‌آبادی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی و کارشناسی کارگردانی تولید سیمای دانشگاه صداوسیماست و پیش از این به عنوان مدیر گروه ادب و هنر و سرپرست گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما و همچنین مدیر تولید و مدیر تأمین برنامه سیمای مرکز اصفهان فعالیت داشته است.

وی همچنین سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف و فعالیت در زمینه برنامه‌سازی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی آثار مستند، نمایشی و برنامه‌های تلویزیونی را در کارنامه خود دارد و در جشنواره‌های تخصصی نیز به عنوان عضو هیأت داوری حضور داشته است.

 

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