تحولات خانواده از روزگار نبوی تا عصر فعلی بررسی میشود
به همت اداره کل توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ نشست بینالمللی «سیر تحول نهاد خانواده از عصر پیامبر (ص) تا روزگار معاصر» تبیین خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست علمی «تحولات خانواده از عصر نبوی تا عصر حاضر و راههای برونرفت از چالشهای معاصر خانواده» روز دوشنبه ۱۹ مردادماه از ساعت ۱۴ به وقت ایران، با حضور جمعی از اندیشمندان و استادان برجسته داخلی و بینالمللی به صورت مجازی برگزار و راهکارهای علمی و فرهنگی برای مواجهه با چالشهای امروز خانوادهها مورد بحث قرار میگیرد.
در این نشست ابعاد مختلف تحولات خانواده از منظر حقوق بینالملل، مطالعات خانواده در حیطه فراسرزمینی و تعاملات در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و صاحبنظران به ارائه دیدگاههای تخصصی خود خواهند پرداخت.
ساتریا اویگول، دانشیار حقوق بینالملل و رییس دانشکده حقوق دانشگاه محمدیه سورابایا از اندونزی، محمدعلی ربانی مدیرکل توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ریما فارس مدرس دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل از لبنان و فاطمه ابراهیمی رییس دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا در این برنامه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.