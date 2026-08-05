خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحولات خانواده از روزگار نبوی تا عصر فعلی بررسی می‌شود

تحولات خانواده از روزگار نبوی تا عصر فعلی بررسی می‌شود
کد خبر : 1822815
لینک کوتاه کپی شد.

به همت اداره کل توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ نشست بین‌المللی «سیر تحول نهاد خانواده از عصر پیامبر (ص) تا روزگار معاصر» تبیین خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست علمی «تحولات خانواده از عصر نبوی تا عصر حاضر و راه‌های برون‌رفت از چالش‌های معاصر خانواده» روز دوشنبه ۱۹ مردادماه از ساعت ۱۴ به وقت ایران، با حضور جمعی از اندیشمندان و استادان برجسته داخلی و بین‌المللی به صورت مجازی برگزار و راهکارهای علمی و فرهنگی برای مواجهه با چالش‌های امروز خانواده‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

در این نشست ابعاد مختلف تحولات خانواده از منظر حقوق بین‌الملل، مطالعات خانواده در حیطه فراسرزمینی و تعاملات در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و صاحب‌نظران به ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود خواهند پرداخت.

ساتریا اویگول، دانشیار حقوق بین‌الملل و رییس دانشکده حقوق دانشگاه محمدیه سورابایا از اندونزی، محمدعلی ربانی مدیرکل توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ریما فارس مدرس دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل از لبنان و فاطمه ابراهیمی رییس دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا در این برنامه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر