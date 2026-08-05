برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در شیراز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کنسرت، تیم برگزاری کنسرت‌های علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی و تلفیقی در تدارک برپایی جدیدترین اجرای این هنرمند در شهر شیراز هستند.

این کنسرت با رپرتواری متفاوت و قطعات جدید همراه خواهد بود.

کنسرت شیراز، دومین کنسرت قربانی در سال‌جاری خواهد بود. او خردادماه در سالن استاد شهریار تبریز چند سانس مهمان مردم این شهر بود که با استقبال مخاطبان نیز مواجه شد.

جزییات کنسرت شیراز متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تورکنسرت «ایرانم» این خواننده خردادماه امسال پس از ۶ ماه وقفه با مدیریت هنری حسام ناصری در سالن استاد شهریار مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز (خاوران) برگزار شد. قربانی ۱۱ خردادماه امسال قطعه موسیقی «گلوبَند ایران» را با شعری از حسین غیاثی، آهنگسازی حسام ناصری در پاسداشت میهن منتشر کرد.

این خواننده موسیقی سنتی و تلفیقی، خرداد و تیر ۱۴۰۴ تورکنسرت «ایرانم» را با مدیریت هنری حسام ناصری به مدت ۱۳ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر برگزار کرد که با استقبال مخاطبان مواجه شد. این کنسرت به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه متوقف شد و از شهریور با بهبود شرایط از سر گرفته شد و در مجموع طی ۳۰ شب در مجموعه آزادی برگزار شد.

تورکنسرت «ایرانم» سپس در شهرهای یزد، اهواز و بوشهر و همچنین استانبول، دبی و شهرهای ونکوور، کلگری، مونترال و تورنتوی کانادا روی صحنه رفت که این کنسرت در بعضی از شهرها در چند نوبت تمدید شد.

قربانی تیرماه ۱۴۰۳ نخستین کنسرت موسیقی را در میراث جهانی تخت جمشید با بهره‌مندی از نظرات متخصصان و متولیان نگهداری بناهای تاریخی و ملاحظات لازم برای پیشگیری از هر گونه آسیب به این بنا برگزار کرد که با استقبال قابل توجه مخاطبان روبه رو شد.