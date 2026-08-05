رییس پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» معرفی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری در حکمی رضا زنده دل، شهردار لاهیجان را به‌ عنوان رییس پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» منصوب و معرفی کرد.

در حکم مدیرکل هنرهای نمایشی خطاب به زنده دل آمده است: «جشواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری کشور، در طول ادوار گذشته توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهر و پیوند عمیق با شهروندان، جایگاهی ویژه در سپهر فرهنگ و هنر ایران اسلامی بیابد.

تداوم و ارتقای این اعتبار علاوه بر حضور و آفرینش خلاقانه هنرمندان ایران، در گروی مدیریت هوشمندانه و حمایت آگاهانه مدیرانی است که دغدغه توسعه فرهنگی و اعتلای روح جامعه را در سر دارند.

نظر به تعهد، مدیریت ارزنده و نگاه ویژه جنابعالی به مقوله فرهنگ و هنر، به موجب این حکم به عنوان رییس پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان، همراهی جامعه هنری و مشورت با صاحب نظران این عرصه، گام‌های موثری در جهت برگزاری هر چه با شکوه تر این دوره از جشنواره برداشته شود.»

در ادامه این حکم آمده است: «تقویت ارتباط میان شهر و تئاتر، ارتقای کیفیت آثار با محوریت مضامین ارزشمند اجتماعی و شهروندی، حمایت از تولیدات هنری نوآورانه در هنر خیابانی و ایجاد فضایی آکنده از نشاط، امید و همدلی برای شهروندان و گردشگران از اهم انتظارات جامعه هنری است.»

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و انجمن هنرهای نمایشی ایران شهریورماه ١۴٠۵ برگزار می‌شود.